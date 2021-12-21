民進黨立院黨團今天於立法院院會突襲，把中央政府總預算從立院各委員會抽出直接逕付二讀。國民黨團總召費鴻泰嚴厲譴責這樣的做法，剝奪立委審預算權利。國民黨立委曾銘宗說，把預算逕付二讀的意思，等於政府編列的20億大內宣預算，也全部都被偷渡過去了。

民進黨團總召柯建銘說，國民黨拒審、拒協商與算，「我們能不自力救濟嗎？」總預算即便下星期審完，再做審查報告已經是1月多了，這會期即便開臨時會，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，到時會連表決的機會都沒有。

費鴻泰則痛批，這是立法院有史以來第一次這樣處理總預算，他嚴重譴責民進黨剝奪立法委員審查的權利，民進黨現在是越來越獨裁，「走向獨裁，漠視民意。」

曾銘宗表示，預算審查是立委法定職責，也是立院委員會的重要職責，這都是人民納稅錢，要替人民看緊荷包，把錢花在刀口上，民進黨現在公投贏了，就更傲慢、更霸道，用國會多數霸凌在野黨。

曾銘宗指出，本會期本來就是審預算會期，歷年審預算審到1月都很常見，跟歷年比，今年也沒審比較慢，民進黨就是因為公投贏了才鴨霸、橫著走，把預算抽出直接逕付二讀，還要為了新竹市長林智堅，強行讓新竹縣市合併，可預見將來民進黨會更惡劣，修法預算都給你包裹表決。

事實上，並非所有部會預算都卡關，許多部會預算早已完成立法院委員會初審，曾銘宗也質疑，被民進黨抽出去逕付二讀，那當時在委員會討論過的案子還算不算數？這會引起很大問題。此外，中央編列20億大內宣預算，也被民進黨用這種方式偷渡過去。