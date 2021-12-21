立法院今三讀通過「生技醫藥產業發展條例」修正案，並將原訂年底落日的生醫產業租稅優惠，再延長10年至2031年。生醫股並未受到激勵，今日持續進行整理，先前的多頭指標藥華藥(6446)持續重挫，尾盤跌幅逼近7%、生華科(6492)幅也在4%以上，高端疫苗(6547)、浩鼎(4174)跌幅都在2%左右；反之，益安(6499)續飆漲停鎖在90元。

立法院今三讀通過「生技醫藥產業發展條例」修正案，而原本預計將在年底落日的生醫產業租稅優惠，再延長10年至2031年，並特別把生醫療、精準醫療、數位醫療列入適用範圍，「創新技術平台」也納為其中。

鼓勵生技醫藥公司能將產業效益較高的製造能量留在國內，此次修法參考「產業創新條例」的概念，明訂生技醫藥公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，支出金額在同一課稅年度內合計達1千萬以上、10億元以下，可抵減營利事業所得稅額，其各年度投資抵減金額以不超過當年度應納營利事業所得稅額30%為限。

為鼓勵高階專業人員及技術投資人參與研究發展，生技醫藥公司高階專業人員因獎酬及技術投資人因技術入股而取得的新發行股票，得選擇免計入取得股票應課的所得額。