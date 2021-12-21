52歲厲姓男子昨凌晨投宿汽車旅館，過了退房時間被發現全身赤裸躺在浴缸內明顯死亡，警方進一步查出男子死亡前疑似曾與張姓男子、李姓女子一同吸食毒品，且張、李離開前可能已發現厲男狀況不對，卻沒叫救護車，將依遺棄致死罪將張男和李女函送法辦，不過張男因竊盜案被通緝，目前行蹤不明，而檢方今相驗初步排除他殺嫌疑，擇定明天解剖釐清死因。

嘉義市警方調查，52歲厲姓男子家住嘉縣、經營木材事業，昨凌晨5點19分與34歲張姓男子、22歲李女開小貨車到嘉義市1間汽車旅館休息3小時，張、李在汽車旅館提醒時間快到後，約8點多先行離開，之後2人卻透過另一名蕭姓友人打電話到櫃台說要找外套，旅館人員進到房間，才發現厲男一絲不掛死在浴缸內，身旁還有排泄物。

警方事後查出，死者與張、李3人都有毒品前科，案發前疑似在房內吸安非他命開趴，且李女向警方聲稱，死者說要泡澡才脫光躺進浴缸，且他們離開前還曾呼喚死者，對方還有回應，之後兩人疑擔憂死者身體狀況，委由蕭男打電話到汽車旅館，聲稱「要找外套」，才讓房務人員發現厲男死亡，趕緊報案。

警方對李女兩人事後打電話回旅館要求幫忙找外套的說法存疑，不排除兩人早已發現死者狀況不對，加上李女在東窗事發後，不但帶與案情無關蕭男到案，甚至早一步把吸食器丟棄，案情似乎不單純，警方訊後依遺棄致死罪嫌將李女函送，並進一步追查張男下落。

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