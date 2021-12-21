資深媒體人何日生著作《善經濟：經濟的利他思想與實踐》，提出以「利他為本」、以「和合為手段」，締造最佳的經濟秩序與商業倫理。其獨到見解及精闢引證論述，獲得台灣「金鼎獎優良出版品」、中國大陸「2020年向光獎——年度研究特別獎」，以及美國舍衛國基金會頒發的首屆「舍衛國人文獎」等多項殊榮。

何日生現為慈濟基金會副執行長，曾在英國牛津大學與劍橋大學、美國哈佛大學與哥倫比亞等世界知名大學擔任訪問學者，他在《善經濟》一書中詳盡爬梳西方文明與東方思想，從蘇美文明、古希臘神話、猶太智慧、儒家哲學到佛教教義，尋找什麼才是經濟背後強大的文化思想？答案是「善」，善即「利他」與「和合」。透過善的動機、善的方法、達到善的結果，是善經濟的核心思想；「善經濟」就是從利他的角度從事經濟活動。

何日生認為，善經濟的目標，就是以利他達到全體人類物質的均富與繁榮，以利他達到自我與群體社會的和諧與生命的圓滿。使人類社會達到人人「身體健康、物質豐饒、心靈潔淨、祥和圓滿」的理想世界。

何日生在《善經濟》一書從個案的研究中，提出「善企業」的十大修煉：「以信念為核心、以價值為領導、以愛為管理、以原則為治理、以慈悲為創新、以利他為系統、以圓形為組織、以典範為永續、與地球共生息、與萬物共榮」等，期能給企業向善、商業向善提供思想與實踐的參據，獲得全球多項肯定。

近兩年受到新冠疫情籠罩全球，本屆金鼎獎仍有1300餘件作品報名，最終共29件作品獲獎、51件作品獲優良出版品推薦。由何日生撰述的《善經濟》所談的利他思想，正是人文扎根於社會的一大實踐，在多件作品中脫穎而出，獲頒非文學圖書類優良出版品，是2021年獲推薦作品中唯一以宗教與人文為寫作主題的書籍。

也因為何日生撰寫《善經濟》精闢地剖析人類共好、社會祥和安定才是經濟活動的最大利益，致力於引領全球商業向善思維，獲中國大陸社會企業與影響力投資論壇頒予「2020年向光獎——年度研究特別獎」。

與此同時，由美國舍衛國基金會舉辦的首屆「舍衛國奬」，秉承互愛與共生的信念，向超越宗教差異、推廣善行的典範致敬。舍衛國獎設有三個獎項──精神導師獎、人文獎和環保獎，候選人不限宗教背景，由公眾推薦；其中的「人文獎」頒發給資深媒體人、哲學博士何日生，成為首屆舍衛國人文獎得主。