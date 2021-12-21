龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龍寶貝親子館成立3周年，特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，寓教於樂。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

為慶祝桃園市政府社會局龍寶貝親子館成立3周年，19日特別與桃園市政府消防局第一大隊共同舉辦「小小消防員宣導體驗活動」，活動包含小小消防車乘坐、射水體驗及救生繩袋拋擲等救災任務闖關活動，讓參與的大人和小朋友們體驗消防人員平日工作的辛苦，同時也能學習防火、防災知識，使消防安全知識能向下紮根。

辦理本次活動的桃園區龍鳳里里長黃進仕表示，小小消防員體驗活動非常受小朋友的喜愛，小朋友不僅可以穿戴迷你版的消防衣和頭盔，還可以化身小小消防員來操作水滅火器，甚至模擬消防員執行滅火的任務，協辦的中路消防分隊特地安排展示3輛小小消防車，讓小朋友坐上消防車體驗出勤救災的感受，增添活動新亮點。

中路消防分隊分隊長許翠珊表示，希望透過此次活動，讓小朋友學習滅火器的正確使用方法，透過操作水滅火器，記住操作口訣「拉、瞄、壓、掃」。另外也提供最大震度可達7級的地震體驗車，讓親子實地練習於強烈地震時進行地震保命三步驟。

許翠珊提醒，地震發生時家中如有0到2歲的幼兒，爸媽要立即抱住寶寶，一樣採取DCH 「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」的動作，躲在桌子下方或樑柱旁邊。

由於聖誕節將近，中路消防分隊消防員也化身成聖誕老人，在現場發送糖果及造型汽球，讓小朋友們感受到聖誕節的氣氛。一系列的親子活動吸引了許多家長帶著小朋友一同參加，藉此活動除了希望以寓教於樂的方式拉近民眾與消防的距離，也希望能透過實地演練加強民眾預防災害的觀念。