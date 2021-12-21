「環島饅頭」夫妻對醫護人員的感恩化為愛心饅頭，送到台中慈濟醫院。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院急診科主任李冠儀代同仁收下環島饅頭，暖胃又暖心。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院在又溼又冷的冬至節氣，收到300顆愛心饅頭。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

冬至天氣又濕又冷，台中慈濟醫院收到300顆愛心饅頭，由社會服務室主任林怡嘉代表接受來自「環島饅頭」夫妻對醫護人員防疫的感恩，期待眾人攜手用愛平息疫情。急診主任李冠儀說，急診第一線同仁須快速用餐時，吃饅頭很方便，嚼勁十足暖胃又暖心。

「環島饅頭」林波、靳寶儀夫妻家住台南，以製售粽子為業。靳寶儀多年前發生工傷意外，促使他們重新思索生命意義，最後付諸行動，將半年賣粽盈餘做為愛心饅頭資金，每年安排數月在各地，發送愛心饅頭給弱勢團體並分享生命故事，傳遞正能量及愛心給更多人。

「環島饅頭」已邁入第七年，連離島金門、澎湖也留下他們愛心的身影。靳寶儀表示，今年以「防疫暖心，感謝醫護」為主軸，陸續提供自製手工愛心饅頭到各縣市醫療院所，感謝勇敢防疫的第一線醫護人員。

靳寶儀說，今年避免群聚都找活動中心與廟宇為據點，睡在貨車上，清晨3點45分鬧鐘一響就起床，把蒸籠、快速爐拿出來揉麵做饅頭，1天送2間醫院共600顆饅頭，累積至今已送達100間醫院，預計明年1月18日全部圓滿回家。

李冠儀得知「環島饅頭」夫妻的愛心，充滿感恩。他說，急診有時線上忙碌，大部份同仁用餐時間不固定也吃得很趕，饅頭就方便很多，而且看來像五榖雜糧手工饅頭，是有益同仁營養補給的好選擇，感恩他們的善心。

今年出門已超過半年，靳寶儀說，來到台中慈濟醫院剛好遇到冬至，很開心為辛苦的醫護人員送上愛心饅頭。夫妻倆感恩醫護人員付出，守住疫情，感謝台中慈濟醫院給予付出的機會，期望大家攜手合作，用愛平息疫情。