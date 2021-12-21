甜脆可口的甜豌豆是國人所喜愛的秋冬季蔬菜，近年來外銷輸日也廣受日本消費者歡迎，需求日益增加，但目前台灣栽培主力甜豌豆品種「台中13號」容易罹患白粉病，嚴重影響供貨品質及穩定性。農委會台中區農業改良場歷經10年育成耐白粉病且豐產之甜豌豆新品種「台中17號」，較對照品種「台中13號」可增產20.6％，目前「台中17號」已取得植物品種權，可望成為內外銷甜豌豆之主力品種。

台中場長李紅曦指出，豌豆可分為嫩莢、嫩豆、葉用、甜豌豆及豆芽等五種類型，其中甜豌豆係採收飽滿豆莢供食，肉質鮮脆，滋味甘甜，可供鮮食及冷凍加工。目前甜豌豆主力品種「台中13號」是台中場在1989年命名及推廣，已廣受農民所採用。

台中場近年來積極輔導甜豌豆拓展外銷，2019-2020年秋冬期作甜豌豆輸日已達3公噸，但供應量仍無法滿足日本通路業者要求，加上外銷效應擴散，國內通路及大型賣場均希望能簽約供貨，也將規劃香港及新加坡等地區外銷，拓寬未來國內外消費市場。目前已有許多青年農友投入生產行列，甜豌豆產業已迅速擴展中，惟「台中13號」不抗白粉病，亟待育成抗病新品種投入生產，解決現有栽培所面臨的困境。

台中場副研究員戴振洋指出，新品種「台中17號」屬於甜豌豆品種，具有耐白粉病、生育旺盛、嫩莢美觀、豐產及品質優良等特性。國內多於冷涼的秋冬季栽培豌豆，但因豆蔓匍伏在地面，易發生白粉病，白粉病主要危害葉片、莖蔓及豆莢，發病部位則佈滿白色粉末狀，影響植株的光合作用，嚴重者亦會造成植株死亡，以藥劑防治也難收其效果，亦耗費人力及物力，故栽培耐病新品種「台中17號」為最經濟而有效之防治方法，可生產安全無虞的甜豌豆。

台中場表示，目前豌豆「台中17號」已取得植物品種權，將尋求種苗業者儘速辦理新品種技術授權，未來可提供農民栽培時之新選擇。