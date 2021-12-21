外媒爆共諜滲透台軍方「包括總統隨扈」 羅致政：一點都不意外

路透社昨（20）日引述台灣官方文件指出，共諜已經滲透台灣軍隊及蔡英文總統身邊的隨扈。文中指出，台灣官方持續對抗北京的間諜行動，據前台美官員說法，北京的目標是蒐集台灣的防禦計畫細節、破壞領導人的威信及腐蝕台灣的戰鬥意志。

兩岸間諜案頻傳。

路透社昨日刊出《T-Day：台灣戰役》調查報導系列第3篇，報導指出，台灣法庭不斷傳出定罪消息，顯示台灣正在對抗一場損害部隊及政府機構高官的間諜活動。

報導以「謝錫璋共諜案」為例，指出謝錫璋2006年以香港商人身份來台，接觸海軍軍官張培凝，藉由全額支付張培凝及家人出國旅行的所有費用、贈予數千美元現金、贈送絲巾及皮帶等方式，吸收軍方人員，藉此滲透台灣軍方高層。

2019年，我國反間諜組織突襲謝錫璋的網絡並且發現更多證據，目前張姓軍官已經被控間諜罪，有關機構也對謝錫璋發布逮捕令，不過據消息人士透露，目前謝錫璋並不在台灣。

報導指出，官方文件詳述的滲透行動顯示北京如何瞄準台灣軍官，並且引誘他們成為間諜。近幾年台灣定罪好幾起軍事間諜案，根據退休資深台灣軍官、現任反間諜人員及前美國軍方、情報官的說法，這些案件顯示北京已經發動了一起更廣泛的行動，以破壞台灣軍隊及領導層的威信、腐蝕台灣的戰鬥意志、獲取高科技武器的細節、以及深入了解台灣的防禦計畫。

報導指出，北京甚至進一步滲透蔡英文總統的維安小組，包括一名總統府資深維安官員及一名現役憲兵中校，今年稍早都已經因為將蔡英文維安敏感資訊洩漏給大陸情報機構而維持定罪。

根據高等法院判決，外洩的敏感資訊包括特勤中心的手繪組織結構圖，兩人也被控外洩負責守衛總統府及總統官邸的資深維安人員的姓名、階級及工作電話。

路透社盤點法庭判決及媒體報導，指出過去10年來，台灣至少有21名上尉以上階級的現役及退役軍官因替北京從事間諜活動被定罪，另外有9人仍在接受調查或進行審判。這21人被定罪的罪行包括為北京招募間諜、提供一系列敏感資訊給北京等，外洩的敏感資訊包含台灣資深官員聯絡資料及台灣在大陸幹員的資料。

針對路透社報導，大陸國台辦並未回應。

台灣及美國的軍事專家都指出，台灣軍中出現間諜，將為北京帶來無價優勢。退役海軍少校呂禮詩分析，「中國正對台灣進行非常有針對性的滲透行動」，他說這些間諜案顯示北京幾乎危及了包括高階將領在內等所有階級。

路透社指出，這些間諜案也顯示，在台灣軍隊裡培養不忠誠行為仍是北京的重要優先任務，儘管解放軍的軍事力量更強大、台灣軍隊也有嚴重缺陷，侵略台灣對解放軍而言仍是艱困目標。台美軍事專家都指出，就算在沒有外援的情況下，台灣最訓練有素的部隊仍舊可以利用充分準備的陣地、崎嶇的地形及跨越台灣海峽的侵略部隊的脆弱性，讓對方造成嚴重損失。

對於北京而言，事先掌握台灣的防禦計畫、通訊碼、武器及部隊位置，將能夠抵銷部份困難，不忠誠的軍官也可能拒絕應戰、誤導部隊、或者投降。

此外，美國退役陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）分析，就算在承平時期，發現共諜也可能打擊台灣軍隊的士氣，尤其部隊高階軍官屢次被判間諜罪，會對其他軍官造成「心理影響」，「一旦你對領導層的忠誠有所質疑，腐敗就開始孳生，並且開始加深。」

另一名台灣高階軍官也同意，「你讓同僚對你失去信心。」

部份台灣退役軍人也擔心，間諜案反覆發生會讓美國不願意和台灣分享先進武器或敏感情資，擔心這些機密外洩給北京，呂禮詩指出，「我們不能怪別人，我們就是問題的根源。」

針對間諜案屢次發生是否會損及美國對台灣的信心，我國國防部回應與友好國家的正常關係沒有受到干擾，美國國家安全會議（National Security Council）拒絕對此置評。