何文海質疑，筏子溪自行車道花費幾千萬預算根本還沒完工，絲毫未考慮到自行車騎士行車安全，這樣的品質居然還可完成驗收。（市議員何文海提供／陳世宗台中傳真）

筏子溪自行車道遇台74線橋墩柱擋路 市府：規畫步道延伸到高鐵橋下

台中市政府觀光旅遊局大玩台中網站中，介紹筏子溪自行車步道，讓民眾騎車喚起對生態環境的重視。市議員何文海21日指出，自行車道被74快速道路橋墩柱擋路騎車根本無法順利通過，部分路段是沒有完工的石子路。市府強調，該工程由中央三河局發包施工，往南市府將改規畫水岸步道延伸到高鐵橋下。

何文海表示，觀光旅局在大玩台中網站介紹筏子溪自行車步道，描述此自行車道沿途可觀察到許多種類的留鳥、冬侯鳥與淡水魚，仔細觀察還可以尋找到棲息於筏子溪的水生昆蟲和多元的兩棲類動物，讓民眾能夠親近筏子溪寶貴的自然資源，騎乘至終點處還可銜接到中科自行車道中段。

何文海指出，他在現場看到的情況與網站中介紹內容大異其趣，現場自行車道設計明顯有重大瑕疵，自行車道中有74快速道路橋墩柱擋路，自行車騎士根本無法順利通過；周邊路面樹木斷枝與雜草叢生，甚至有些路段是沒有完工的石子路。

何文海說，部分車道懸空沒有完成，自行車完全無法通行；自行車騎士要繞過懸空的路段，勢必只能行經旁邊的筏子東街，在沒有交通號誌與機車道的設計情況下，自行車騎士必須逆向與汽車搶道造成險象環生，罔顧民眾生命安全。

何文海質疑，筏子溪自行車道花費幾千萬預算根本還沒完工，絲毫未考慮到自行車騎士行車安全，而這樣的品質居然還可以完成驗收；質疑施工的政府單位為何可以接受如此惡劣的品質，必須追究相關責任與後續維護工程。

市府強調，該工程是由中央三河局發包施工，議員質疑將反應給三河局。觀旅局於自行車道旁加設欄杆以防騎車時發生意外。市府接獲市議員劉士州建議，往南部分因沒有堤岸可做自行車道，長約一公里餘延伸到烏日高鐵橋下，將改規畫為水岸步道，未來民眾晨昏運動與散步場域。