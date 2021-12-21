FRED經典Force 10系列珠寶充滿年輕潮流時尚，深受時下年輕新富階級的喜愛，今年推出新款Force 10 Baguette系列珠寶，奢華再升級，密鑲閃閃發光的長方形切割和明亮式切割鑽石，閃亮美鑽更加突顯優雅的曲線，為整體設計帶來流暢美感，可抵擋十級強風的紐帶，不僅代表緊緊相繫的堅貞愛情，也象徵家人緊密相連的溫馨情感，如今又以貴金屬、鑽石和寶石製成，更加永恆不變。