《耶誕珠寶9》FRED珠寶FORCE 10 緊繫一家人的心 13:462021/12/21 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 FRED Force 10玫瑰金鑽石手鍊（中型款），13萬9400元。（FRED提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FRED經典Force 10系列珠寶充滿年輕潮流時尚，深受時下年輕新富階級的喜愛，今年推出新款Force 10 Baguette系列珠寶，奢華再升級，密鑲閃閃發光的長方形切割和明亮式切割鑽石，閃亮美鑽更加突顯優雅的曲線，為整體設計帶來流暢美感，可抵擋十級強風的紐帶，不僅代表緊緊相繫的堅貞愛情，也象徵家人緊密相連的溫馨情感，如今又以貴金屬、鑽石和寶石製成，更加永恆不變。 《耶誕珠寶2》CHOPARD快樂雪花飛舞 唯美浪漫 《耶誕珠寶4》TIFFANY珠寶名人愛「T1」柔中帶剛 #10 #珠寶 #FRED #Force #系列珠寶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《耶誕珠寶8》De Beers珠寶超閃亮 Enchanted Lotus永恆之美 13:242021/12/21 生活 《耶誕珠寶3》MIKIMOTO珍珠化為雪花 呈現北國風情 13:222021/12/21 生活 《耶誕珠寶1》HARRY WINSTON紅綠寶石 充滿喜氣 13:202021/12/21 生活 《金融》年輕人瘋存股 網路溫度計公布10大網友必備券商 11:592021/12/21 財經 慶冬至迎耶誕 桃警局長慰勞員警揪暖心 12:102021/12/21 社會 《耶誕珠寶7》Qeelin葫蘆珠寶 宋米秦好運連連 13:252021/12/21 生活 佳節逛百貨 禮物大餐全搞定 04:102021/12/21 時尚消費 銅漲銀跌 料延續至明年 04:102021/12/20 全球財經 銅漲銀跌走勢 估持續至明年 20:262021/12/19 財經 王思偉人美心美 04:102021/12/21 時尚消費 中市府廣場化身耶誕嘉年華樂園 文創市集暖心做公益 14:542021/12/20 生活 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 2022過年這天不見了！專家曝真相：2025到2029也沒有 - 生活 花2500元抽中千萬豪宅 台中購物節幸運兒驚呼「我不相信」 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 阿姨僅穿薄紗取餐 鮮肉外送員嚇到發抖喊：我要報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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