戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天發表3.10版本更新，推出一系列全新內容陪玩家一起迎接聖誕與新年假期。全新內容包括強大皇家海軍戰艦的加入，傳奇級戰艦開放租借，以及全新裝飾品的推出，讓玩家為指揮官跟戰艦進行裝扮。

首先，令玩家期待已久的傳奇級英國巡洋艦 HMS Minotaur將於3.10版本更新正式加入。 HMS Minotaur火力十足，每分鐘能發射數十發砲彈，玩家能藉由完成為期六週的Theseus’ Bane戰役來獲得。另外，VII 階加值主力艦 HMS Lion 將開放讓玩家使用冬季貨幣購買，冬季貨幣則可藉由完成挑戰、任務，或者參加競技場賽季來獲得。

3.10 版本更新期間內將開放讓所有玩家租借強大的傳奇級戰艦。每一位玩家都可使用他們的積分租借12 艘戰艦的任何一艘，包括全新的Montana以及全新的法國巡洋艦Colbert，並在任何遊戲模式中進行體驗。

另外，3.10 版本更新將推出全新裝飾品讓玩家為指揮官跟戰艦進行裝扮。這些新的裝飾品擁有特殊的視覺效果，像是明亮的貝殼痕跡、煙火和鳴笛時的信號火，帶來煥然一新的全新風貌。另一方面，首批出售的指揮官裝扮則是節慶限定的聖誕老人小姐和雪姑娘！

最後，配合即將到來的聖誕節與新年假期，3.10版本更新將推出日本巡洋艦 Furutaka 和英國戰列艦 Vanguard的假日限定永久迷彩的一系列禮物。

配合即將到來的聖誕節與新年假期，3.10版本更新將推出日本巡洋艦 Furutaka 和英國戰列艦 Vanguard的假日限定永久迷彩的一系列禮物。