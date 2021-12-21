台中市海岸資源漁業發展所推動海洋魚苗放流計畫，放流午仔魚苗、青嘴龍占及點帶石斑魚苗與海瓜子，理教育宣導培育民眾珍惜海洋資源。副市長黃國榮21日於市政會議表示，台中放流計畫讓大眾對台中漁業資源、產業型態加深了解，建立完整的保育觀念。

台中市海岸資源漁業發展所長吳建威在市政會議，以「海洋魚苗放流計畫、創造豐沛漁業資源及提升漁民收益」為題進行專案報告，台中有梧棲、松柏、五甲、北汕、塭寮及麗水漁港，其中，梧棲漁港位於台中商港內，不同於西部漁港候潮港形態，為中部重要的第一類漁業港口，也是台中市近海漁業（12浬至200浬）的重要基地。

松柏、五甲、北汕、塭寮及麗水漁港則為市轄第二類候潮港，設籍漁筏共625艘，經營沿岸漁業（12浬內），多為家計型自產自銷。

台中漁業經營分為沿近海拖網、刺網、一支釣及雜魚延繩釣等，統計至去年底，漁戶人口數3148人，其中近海漁業62人、沿岸漁業3086人。

市府致力於魚苗放流，2017年起更以漁船載運至台中市魚礁及保護區鄰近海域放流提高成效，並結合海洋環境教育課程，鼓勵中小學師生參與。

2018年起放流高經濟價值午仔魚苗，增加漁民收益，2019年起放流青嘴龍占及點帶石斑魚苗，照顧釣具類漁民，並委請台中市釣漁船協會協助船運放流

2014年起市府與水產試驗所海水繁養殖中心合作復育台中特有海瓜子簾蛤貝苗人工繁殖，迄今已成功放流2370萬顆貝苗。

市府輔導宗教團體正確放流，2014年起迄今已同意放流達170場，放流魚種以紅衫、黑鯛及黃錫鯛等為主，並委請水產試驗所沿近海研究中心對海域漁場、漁獲組成、水產資源進行評估，提供復育或漁業管理建議，並依據漁業管理規範加強辦理查緝、取締違規，保護漁業資源。