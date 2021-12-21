東北角瑞芳海邊驚見女浮屍 穿粉紅外套綠長褲身分待查 13:482021/12/21 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東北角台2線73.6公里處岸際，今午發現一具身分不明女浮屍。（非事發示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北角驚見女浮屍！海巡署今天上午11時許接獲民眾報案，於台2線73.6公里處岸際，發現年約50歲女浮屍，警、消與海巡隊員合力將女浮屍撈起後，在死者身上沒有發現任何證件，目前仍在調查身分與死因。 據了解，這名具女浮屍身穿粉紅色外套、綠色長褲、白色帆布鞋，左手戴有玉手鐲，由於身上沒有任何證件，目前已採集其指紋進行身分比對。另經警方初步檢視，死者遺體未發現明顯外傷，正在調查死因。 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面 偷車搶奪婦人皮包 新北板橋犯案南投被捕 #女浮屍 #東北角 #驚見 #長褲 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熊貓外送搶推3組優惠碼 「蕾神之錘、見宏就休」最高折150元 11:202021/12/21 生活 邱淑貞愛女深U秀豐滿上圍 罕見曬吃熱狗短片網喊「卡哇伊」 11:472021/12/21 娛樂 67歲林青霞驚艷現身 短髮西服網讚嘆：人間東方不敗 10:082021/12/21 娛樂 這對明星夫妻被酸坐等離婚 網勸「看好老公」辣妻生氣了 12:142021/12/21 娛樂 「飛越海峽兩岸青少年攜手公益行」微視頻 龍華文創系囊括前三名 13:562021/12/21 生活 可愛動物園一點都不可愛！澎湖「童樂園」繼孔雀脫逃後 梅花鹿竄逃被咬死 15:002021/12/20 生活 陸大修婦女權益保障法「PUA、女德班」將成違法 12:182021/12/21 兩岸 餐飲業驚驚漲 潘思亮：調整價格不一定是唯一策略 09:142021/12/21 財經 無辜女被指偷竊 男女惡煞「圖釘釘頭、鐵夾私處」性侵遭重判 11:072021/12/21 社會 見網路「免費帶你賺」心癢癢 傻婦掏50萬「投資」結局曝 11:502021/12/21 社會 章子怡汪峰突大動作解除這關係 網友驚問：又有瓜吃了 13:272021/12/21 娛樂 李靚蕾休戰「沒被聲浪沖昏腦」 女讚高招：想娶回家了 12:312021/12/21 生活 KTV襲胸女同事辯「走不穩靠一下」 法官看監視器立刻打臉 08:522021/12/20 社會 社會熱門新聞 天兵凌晨站哨丟下10發子彈 帶嫩女友進營區幽會2hr下場曝 - 社會 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 - 社會 報復閨密搶男友 怒嫁她哥哥成貴婦「冷眼看他們落魄」 - 社會 李靚蕾與王力宏停戰後 名律師曝：下一步要這樣走 - 社會 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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