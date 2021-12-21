東北角驚見女浮屍！海巡署今天上午11時許接獲民眾報案，於台2線73.6公里處岸際，發現年約50歲女浮屍，警、消與海巡隊員合力將女浮屍撈起後，在死者身上沒有發現任何證件，目前仍在調查身分與死因。

據了解，這名具女浮屍身穿粉紅色外套、綠色長褲、白色帆布鞋，左手戴有玉手鐲，由於身上沒有任何證件，目前已採集其指紋進行身分比對。另經警方初步檢視，死者遺體未發現明顯外傷，正在調查死因。