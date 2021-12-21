桃山派出所ATM揭牌啟用，立委孔文吉試用提款。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

五峰鄉後山桃山村有ATM自動櫃員機了！縣議員張益生努力奔走1年多，在縣長楊文科及立委孔文吉協助下，新竹郵局在竹東分局桃山派出所設置ATM，21日由孔文吉、張益生及竹東分局長林明鋒等50多名地方人士熱鬧參加揭牌啟用儀式。

五峰鄉桃山村有知名的張學良故居及清泉溫泉，長久以來缺乏自動櫃員機，部落居民或遊客如需要提領現金，需要跋涉來回20到50公里路程到五峰行政中心的郵局或農會領款，相當不方便。

「族人們！我們一起做到了！」張益生感謝縣長楊文科、立委孔文吉、中華郵政及地方民代的共同努力下，完成族人們的期待，共同見證曆史性的一刻！

張益生指提供更友善的生活環境，是他從政以來一貫的目標，孔文吉也試用ATM領款，地方人士都感謝中華郵政和竹東分局在桃山派出所設立自動櫃員機，讓當地居民及旅客能享受更便利的金融服務。

同時，新竹縣後山地區設立ATM，是拉近城鄉差距、落實友善原鄉的作為，ATM設在派出所，民眾領款更安全，詐騙集團若以詐術誘引轉帳匯款，員警可以及時發現勸阻，避免民眾上當受騙。