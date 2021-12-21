南韓38歲女星李荷妮（이하늬）出道多年，憑著亮麗的外表與高䠷身材備受矚目，近日還在夯劇《One the Woman雙重人生》中一人分飾兩角表現亮眼，也使她人氣再度飆升。而不久前李荷妮才傳出與圈外男友戀愛的消息，今（21）日又遭媒體爆料已在近日完婚，讓粉絲們又驚又喜。

根據韓國媒體的綜合報導，李荷妮所屬經紀公司「SARAM娛樂」於今天向所有媒體發出喜訊，表示「李荷妮遇到珍貴的戀人，也確定彼此就是要度過一輩子的伴侶，因此決定結婚，但因為疫情的關係沒有舉辦婚禮，只有在親友的見證下完成登記儀式，正式成為夫妻」，另外經紀公司也強調，由於李荷妮的另一半為圈外人，希望外界不要刻意搜尋或臆測男方的身分，讓他們保有隱私，也期望外界諒解。而消息一出後，李荷妮的IG也湧進大量粉絲留言祝福。

事實上，曾是選美比賽出身的李荷妮，擁有亮麗又高挑的外型，與首爾大學畢業的高學歷，進入演藝圈後曾在多部戲劇中演出卻成績平平，直到2019年演出電影《雞不可失》後才爆紅。2013年時李荷妮也曾大方承認與男星尹啟相的戀情，兩人還交往了7年之久，不少粉絲十分期待兩人結婚，沒想到去年6月卻傳出兩人婚事遭到李荷妮的家人反對而宣告分手，讓外界大感可惜。而尹啟相在兩人分手一年多左右，於今年8月突然宣布閃婚小5歲的女友，讓眾人跌破眼鏡，如今李荷妮也宣布結婚，再度引發熱議。