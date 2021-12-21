第六屆「飛越海峽，兩岸青少年攜手公益行」微視頻競賽，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系上梁朝棟老師指導下，勇奪一項一等獎，一項二等獎，二項三等獎，以及兩項優勝獎等大滿貫佳績，梁朝棟並獲頒指導老師獎，充分展現師生團隊在數位影視創作專業的雄厚實力。

龍華科大榮獲一等獎的作品是《呼喚你我》，由文創系大四學生劉真、裴宇羚、李妮及蕭瑀彤等四位同學共同創作。導演劉真表示，這部影片描述女主語暄就讀男性居多的科系，身為少數的她在大家眼裡特別突兀，所作所為時常被周圍同學放大檢視。

影片當中善體人意的書豪與女主同班，並不會和其他人一起議論語暄，只是把她當成一般同學。直到某次兩人相撞意外後，靈魂互換，並藉此體驗到和平時完全不一樣的生活。

書豪認知到語暄的生活因為性別刻板印象而備受歧視，過得十分艱辛和不快樂；語暄則發現雖靈魂互換成男生，過得比從前自由，但她內心還是渴望用原本身分來實現心中的夢想。最終兩人相互理解兩性平權並體諒對方後，靈魂便成功交換回來。劇本故事匠心獨具，影片伏筆讓劇情更精采，整體製作嚴謹，剪輯節奏流暢，獲一等獎實至名歸。

榮獲二等獎作品是《枷鎖》，由文創系大三學生李文伶、洪佳伶、蔡名傑等三位同學共同創作。編劇洪佳伶說，這部影片描述雖然隨著社會進步，性別平等觀念也逐漸普及，但因為女性先天生理條件，社會上還是普遍對於女性抱有應該傳宗接代的刻板印象，透過影片中婆婆和媳婦間的對話，呈現職業婦女面對生育壓力時，在家庭與職場間兩難的困境，藉以宣導無論是在家庭還是職場上，面臨任何選擇時，女性都應該要擁有展現個人意志的選擇權利。劇本頗富深意，演員演出專業自然，分鏡用心，引人入勝。

獲得三等獎作品分別為《紀念日》，由大四PBL專班學生杜羚禎、游子萱、李孝箴、李映潔及張文宇等五位同學共同創作；以及《化妝的男孩》，是由大四學生李怡靜、陳佩玟、蘇芷筠、李佩憶及張家慈等五位同學共同創作。兩項優勝獎則是由大四學生黃茵、周芸亞、何心平、吳晏綺及林奕均等五位同學合作的《心之審判》，以及大三PBL專班學生徐姿琪、陳麒如、陳振嘉等三位同學共同創作的《改變 無懼》，影片製作用心，均屬佳作。

文創系主任黃苾芬指出，系上學生在各類微電影比賽中都有極優異的表現，同學們將源源不絕的創作能量結合創新想法，盡情發揮所長。獲獎不單是對學生的肯定，也是對於龍華科大的肯定。相信學生未來必能學以致用，在職場上綻放燦爛的光芒，成為全方位的產業人才。