新竹縣政府為了支持居住正義，即將推動囤房稅，最快將在2023年上路，預計僅有4.44％的民眾受到影響，新竹縣長楊文科表示，即將調整房屋稅率，未來持有5戶以內、非自住房屋採取2.4％稅率課徵，6戶以上則以3.6％稅率課徵，95.56％民眾不受影響，另對持有多戶房屋、不以囤房為目的者，亦有配套措施，實際影響層面更小。

新竹縣稅務局長彭惠珠解釋，新竹縣自用房屋徵收稅率目前為1.2％，並以本人、配偶及未成年親屬全國總計3戶為限，而非自住用房屋徵收稅率則一律為1.6％，但受到房地產價格飆漲，受薪階層難以負擔房價影響，新竹縣將調整房屋稅率。

現行方案將持有5戶以下非自住房屋者，稅率調整至2.4％，持有6戶以上者則課徵3.6％。依據統計，新竹縣自然人持有房屋最多者為45戶，法人則為150戶，為建商待售房屋。

為了避免囤房稅的成本轉嫁給租屋者，新竹縣政府推出的方案將針對非以囤房為目的並持有多戶房屋者、公有房屋提供住家使用、經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍、公立學校的學生宿舍BOT案、公同共有房屋、營利事業所有地等，提出配套措施。

不過由於囤房稅方案仍將經過議會審議，預計最快後年實施，楊文科也表示，絕大多數的民眾不會受到影響，僅有4.44％的人有影響。預計此案通過，可望為新竹縣增加約9600萬的稅收。