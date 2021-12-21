Omicron變種病毒確診數急升，為了防止新冠疫情快速擴散，越來越多國家持續收緊防疫規定，今年的年終假期效應恐將泡湯，而全球經濟增長前景也再度蒙上陰影。

在南非最早發出警訊之後，現在更具傳染性的Omicron變種病毒已經擴散全球，其造成的影響也越來越清晰可見，上周世界衛生組織警告各國不要以為Omicron變種病毒「毒性溫和」而輕忽它，事實上Omicron病毒仍會導致重症和死亡，且Omicron病毒快速傳播將導致更多人住院治療，恐使醫療照護系統面臨崩潰危機。

繼白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr.Anthony Fauci）上周四警告Omicron將在幾周內成為美國主要的新冠病毒變異株後，美國疾病管制和預防中心（CDC）周一宣布Omicron已經超越Delta成為美國的主流新冠變異株，占上周新增確診數逾73%。數據亦顯示，在短短一周內，美國的Omicron感染比例已經暴增近6倍。在紐約地區、美國東南部、中西部工業地帶以及太平洋西北地區，Omicron占新增病例數更高達9成。

哈里斯郡公共衛生部門周一宣布美國第一起與感染Omicron變種病毒有關的死亡病例，德州該名50多歲男子未接種疫苗且原本就有一些健康問題，但之前曾感染過新冠病毒。

白宮周一宣布與拜登總統密切接觸的一名白宮人員周日出現症狀，並於周一確診。拜登的PCR檢測結果為陰性，將於周三再次採檢。

白宮發言人薩琪在回答政府機構或白宮內部最近是否爆發感染時表示：「我們預期全國各地都會出現突破性感染病例，聯邦政府內部也不例外，但重要的是99%的白宮人員都已經接種疫苗」。

白宮宣布拜登總統將於21日周二就美國持續升高的疫情發表評論，屆時可能發布新的防疫措施。

Omicron快速襲捲全球，可能使供應鏈問題雪上加霜，並加劇通膨壓力。如果美國消費者減少購物、外出用餐和旅行，經濟也將受到打擊。

美國疫情捲土重來使經濟前景一夕風雲變色，周一美股三大指數同步重挫逾1%，延續上周五的低迷走勢。隔夜倫敦布蘭特期油大跌2美元或2.7%，為每桶71.52美元。美國期油重挫2.63美元或3.7%，為每桶68.23美元。Lipow Oil Associates分析師Andrew Lipow表示，這是對疫情擴散，以及對政府可能迅速實施封鎖措施的下意識反應。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）周日表態他不會投票支持拜登總統高達1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）社會與氣候支出法案，此舉料將給美國經濟帶來另一個打擊。

在席次五五分的參議院裡，拜登要通過該法案，民主黨就一票也不能少，但曼欽對這項法案的代價始終猶豫不決，擔心這個大規模支出計畫將加劇已經飆漲的通膨。共和黨陣營此前即嘲諷拜登和民主黨的「重建美好未來」方案其實是「重建破產未來」（Build Back BrokeBBB）。

高盛隨即下修美國經濟成長預測，將明年第一季國內生產毛額（GDP）成長預測從3%調降至2%，第二季成長預測從3.5%調降至3%，第三季從3%下修至2.75%，稱未能通過「重建美好未來」法案將對美國成長前景造成負面影響。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi出具報告指出，如果「重建美好未來」無法過關，如果我們遭遇新一波嚴重的疫情，美國經濟復甦將可能陷入停滯。隨著Omicron快速傳播，發生這種情況的可能性增加。他認為「重建美好未來」法案如果闖關失敗，美國2022年實質GDP成長率將減少0.5個百分點。

投銀Jefferies表示，目前雖然尚未明顯看到Omicron變種病毒對經濟造成的影響，但這不代表不會發生，該投銀預期Omicron感染數可能在明年1月較明顯增加，屆時可能導致就業萎縮，就像2020年12月的情況類似。