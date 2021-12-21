其他國家和地區的情勢也不容樂觀。

世界貿易組織（WTO）周一宣布第三季全球商品貿易額下滑0.8%，並警告Omicron變種病毒導致2021年全年貿易增長無法達標的風險升高。

由於確診數激增，加拿大又一個經濟樞紐重啟防疫限制，其人口第二多的魁北克省宣布關閉酒吧和學校，並下令居民遠端工作。

雖然採取嚴格的防疫措施，但皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean）周一宣布停靠在邁阿密、全球最大郵輪「海洋交響號」（The Symphony of the Seas）已經驗出至少48人確診，其中高達98%已完整接種疫苗。

倫敦、巴黎和羅馬等歐洲主要城市已經取消除夕跨年活動。投資人擔心越來越多政府重啟嚴格的防疫措施將打擊全球經濟，周一泛歐STOXX 600指數收跌1.4%，創下兩周來新低和三周來最大單日跌幅。

歐洲疾病管制和預防中心周一宣布，Omicron已經入侵歐洲28個國家，感染病例已經達到4691例。此外，英國通報與Omicron相關的死亡病例累計已達7人。

荷蘭已進入嚴格封鎖，而媒體報導英國政府在要求民眾居家上班後，可能在聖誕節之前進一步收緊限制規定。德國、丹麥和愛爾蘭也將採取更多措施，以阻止Omicron病毒擴散。

經濟學家表示，Omicron病毒如野火燎原，隨著染疫住院人數增加，不排除會有更多限制措施上路。

德國央行提出警告表示，防疫限制措施可能導致這個歐元區最大經濟體本季經濟陷入萎縮。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，周末與Omicron相關的消息加深了對經濟增長的擔憂，市場正在反映這一點。美國財政方案的前景黯淡，也可能對市場造成影響。

Berenberg首席經濟學家Holger Schmieding表示，即使接種加強劑能有效降低醫療風險，但Omicron的快速傳播仍可能使醫療系統不堪負荷，並迫使各國跟進荷蘭採取對經濟更具破壞力的限制措施。如果真是如此，歐元區和英國明年首季的經濟成長率可能較今年第四季萎縮1%。

南韓雖然決定放棄與病毒共存的政策，並已收緊防疫限制，但國內疫情仍持續失控。目前南韓醫療體系已呈現癱瘓狀態，周末連續兩天的染疫重症病例都超過1000人，再度刷新最高記錄。韓國政府警告，如果疫情持續惡化，到明年1月，每日新增病例可能突破20000人，染疫重症患者則可能翻倍、逼近2000例。

全球第二大經濟體中國的疫情持續延燒，周二宣布單日新增57個本土病例。嚴格的「清零」防疫政策、房地產暴跌和重拳整改民營企業，使中國經濟備受打擊，促使中國人行周一宣布一年期貸款市場報價利率LPR（Loan Prime Rate）調降5個基點，為3.8%。雖然調幅不大，卻是自2020年4月之後首度調降該主要利率，當時新冠疫情導致中國經濟陷入萎縮，為40多年來首見。

Omicron快速擴散全球，中國可能迎來第三個無法全家團聚的農曆新年。中國衛生當局周六宣布新的旅行限制措施，要求任何有新冠確診病例的城市居民在新年和春節假期不要出遊，試圖在與農歷年同一個月份、明年2月舉?的北京冬奧之前加重國內的「清零」力道，這對已經陷入掙扎的中國經濟無疑帶來新的打擊。

眼看2021年就要在一波波接踵而至的壞消息中畫下句點，法國興業銀行周一在其報告中給年底情勢下的註解頗為貼切：這更像是「萬聖節」，而不是聖誕節。