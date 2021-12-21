科技部Taiwan Tech Arena（TTA）與經濟部、國發會合作，選出100家科技新創業者參與2022年1月5日至8日舉辦的美國CES展覽，科技部將率150人團赴美國餐產。TTA強調，將善用全方位數位科技行銷，展現台灣科技新創數位鏈結國際的新競爭力。

科技部長吳政忠表示，台灣有著豐沛的人才與學研新創團隊，但最需要還是與國外人脈與資金的鏈結，透過國際展會鏈結及設立新創基地TTA作為新創與國際對接的樞紐，將國際加速器、創投、學研、企業等人才匯集在台北小巨蛋這個具未來性及創新性的場域中，藉由充滿創意的新創交流與媒合等，激盪孕育出未來具國際發展潛力之新創團隊。科技部也在沙崙資安及智慧科技產業研發大樓成立TTA南部據點，將進一步擴散台北TTA國際資源，協助我國各地新創及學研團隊能有更好國際發展機會。

科技部指出，2022CES展採虛實雙軌進行的方式舉辦，100家科技新創業者中，將有50隊左右，約150人，親赴美國拉斯維加斯展會參展。目前美國入境需接種完整兩劑新冠肺炎疫苗，並檢附PCR陰性報告，回台後需要14天隔離。

100家科技新創中，有27家聚焦於智慧醫療、25家AI與資安、25家半導體、太空與通訊應用，及23家數位科技等

TTA從2018年成立以來，協助台灣科技新創團隊，以矽谷新創生態圈規則進行Pitch、鏈結全球新創生態圈，並提供國際行銷資源與協助，盼能強化台灣新創加速佈局產業鏈結及全球科技市場機會，以強化台灣科技新創於全球生態圈的關鍵地位。

TTA攜手矽谷創投與CES大會共同嚴選台灣100家科技新創參展，其中有7家新創團隊獲大會國際媒體高度肯定，包括串流國際（RT Stream International）、雲云科技（Yun yun AI Baby camera）、麥迪創人工智能（Mindtronic AI）、膜淨材料（Mbran Filtra）、圖睿科技（GRAID Technology）、創淨科技（ELECLEAN）、聲麥無線（VMFi Inc）等7家。

TTA透過全方位數位科技行銷，展現台灣科技新創數位鏈結國際之新競爭力，透過科技新創媒體，創造台灣科技新創國際能見度，更增加其吸引全球資金挹注的機會。相信藉此可以幫助更多新創在全球市場發光發熱，為台灣經濟與產業的發展，創造更多的機會。