根據最新研究，兩劑AZ疫苗提供的防護力，包括預防重症，會在打完第2劑的3個月後開始下降，強調推動追加劑計畫的重要性。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，研究人員分析英國蘇格蘭200萬人與巴西420萬人的數據，這些民眾都打完兩劑牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）合力研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

研究結果今晚發布在「刺胳針」（The Lancet）經同儕審查的新報告中。研究期間，Omicron變異株尚未流傳。

他們寫道：「我們發現，在蘇格蘭與巴西打完兩劑疫苗的民眾中，疫苗預防感染COVID-19住院與死亡的防護力都會下滑，在打完第2劑的3個月內會變得明顯。因此，必須考慮對已接種疫苗者提供追加劑。」

研究人員之所以能對照蘇格蘭與巴西數據，是因為兩地施打兩劑的間隔時間都是3個月，且兩地具最高重症風險的民眾與醫護人員都優先接種了疫苗。

研究期間，Delta變異株在蘇格蘭流行，Gamma變異株肆虐巴西，隨著疫苗防護力下滑，「可能」進而降低疫苗效果。

英國今年稍早有許多人接種AZ疫苗，為了遏阻快速傳播的Omicron變異株擴散，現在開始向所有成人提供一劑mRNA追加劑。

其他富裕國家也開始加強推動追加劑計畫，以遏阻Omicron變異株擴散。初步證據顯示，與防範前幾種變異株相比，打完兩劑廣泛使用的疫苗，在對抗Omicron上僅能提供較少的抗體，但第3劑打mRNA疫苗可增加抗體量。然而，目前還不清楚第3劑對疫苗效果的影響。

科學家一直希望施打兩劑疫苗可持續預防重症，因為衡量人體免疫力看得不僅僅是抗體數量。然而，一些沒有參與研究的專家擔憂，防護力下降的情況可能改變這種觀念。

退休的傳染病管控顧問英格利許（Peter English）說，目前普遍流傳的假設是，T細胞對預防重症與更嚴重疾病提供的防護力將持續存在，且「可能會持續許多年」。

英格利許說：「這份報告對這些假設提出質疑，記錄疫苗對重症的防護力會隨時間下滑，與接種疫苗後不久相比，短短幾個月後，得到重症的機率會增至5倍以上。」

他說：「這非常令人擔憂。就短期而言，這凸顯施打補強針的必要性；就中期到長期而言，這使得現有疫苗在預防未來疾病的效果受到質疑。」

另一位外部專家、英國倫敦大學國王學院（King's College London）藥學系客座教授沃德（Penny Ward）說，在預防感染COVID-19住院與死亡上，「疫苗仍持續有效」，在追蹤期間有至少50%的保護力。但她認為，必須施打追加劑以提供高防護力。

研究報告作者、愛丁堡大學（Edinburgh University）亞瑟研究所（Usher Institute）所長謝赫（Aziz Sheikh）說，辨識出打完AZ疫苗民眾防護力開始下降的時間點，「能讓政府開始規劃追加劑計畫，以確保維持疫苗的最佳防護力」。