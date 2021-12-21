台灣警察就是暖！一名網友表示，他車子開到沒油在路邊熄火，打電話給110，沒想到來了兩位警察送來汽油，讓他超級感激，直呼實在太感動。

原PO在臉書社團「新竹大小事」分享，20日下午3點多，他開車開到忘了加油，結果在台68線快速道路因沒油熄火。他打給110勤務中心，希望可以幫忙叫拖吊車，沒想到員警回電，問他加哪一種油，過沒多久就把油送來了。

「真的很感謝這2位新竹市警察局的員警」，原PO喜出望外，直呼警察實在太貼心，畢竟若上拖吊車，不僅要收費，還會耽誤原本行程，警察即刻救援，讓他省下不少時間。