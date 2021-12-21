侯友宜 扁：國民黨嫌歸嫌，還是需要他啦。曾薏蘋截圖

公投落幕，前總統陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時對於後公投時代對2022及2024的影響認為，民進黨2022能保7大作戰，就100分了；至於新北市長侯友宜「國民黨嫌歸嫌、雜音歸雜音，還是需要他（侯）啦」。

被問到有人說這次公投沒過，國民黨重創；陳水扁認為，不要說太快，沒有哪個黨永遠執政、或沒救，台灣政治現在來得快去得也快，兩年就一變了，2024還有時間，不要說太快誰現在就出局，政治像化學變化、千變萬化，不是數學。

他說，國民黨也是要鼓勵，問題那麼多，但是若國民黨支持度很低，哪能拿到這成績，四項公投國民黨也不過差了2到6％，藍綠對決，某角度國民黨也成長了，過程及差距藍綠拉近，這是政黨對決公投，國民黨可以用這樣安慰一下，何時拉到剩下這麼小差距。

至於侯友宜，他認為，很簡單，一定要先連任，且一定會選得很漂亮，他可大聲說，侯連任沒問題；但是直接選總統，應該沒人這樣做，「國民黨嫌歸嫌、雜音歸雜音，還是需要他（侯友宜）啦」。

他說，至於這次公投結果，就說哪個縣市民進黨要注意有危險，哪些縣市有機會，其實公投結果要回到原點，民進黨7個縣長，有3席屆滿，連任者應無大礙，屆滿3席都在北部，最重要看人選，目前為止應該還看不出哪個選哪裡，民進黨2022能保7大作戰，就100分了，屆滿3縣市很難講，保7是否可能不保，這是民進黨很大挑戰，雖然公投幾個藍營縣市不同意票多，但說會影響縣市長選舉，不是這樣看，兩碼事。