南韓31歲人氣女星潤娥，出道多年憑著甜美外表與清新氣質，擄獲大眾的心，而近日潤娥除了趕拍新電影《兩點的約會》外，也即將與少女時代成員合體於27日推出單曲《Melody》，讓粉絲們相當期待。另外，她也受邀登上時尚雜誌封面，並在其中大秀火辣身材，吸引網友目光。

潤娥近日收到時尚雜誌《allure Korea》的邀請，登上封面成為封面人物，而不久前她曾在個人IG上公開多張側拍，已引起網友熱烈討論，沒想到正式釋出的封面美照，同樣令網友們驚艷。照片中，只見潤娥除了穿上之前穿上的低胸洋裝外，還換上牛仔外套、短版上衣、BRATOP等多種造型。

而其中一套黑色的短版上衣搭配長裙的造型最受到矚目，上衣超短的剪裁使潤娥的纖細蠻腰與腹肌曲線一覽無遺，加上嫵媚的眼神，電得網友直呼「潤娥好辣」、「越來越性感了」、「又辣又帥的姐姐」、「我的女神」。

接下來，潤娥將與孝淵、太妍、潤娥、Sunny和俞利等5名成員，一同參與SM娛樂所推出的大型企劃「SMTOWN 2022 : SMCU EXPRESS」。另外，由潤娥、韓志旼、李棟旭、姜河那、元真兒及金英光等多位大咖明星聯合主演的年末電影《緣來大飯店》(해피 뉴 이어)也即將在29日正式上檔，讓粉絲們相當期待。