2021年進入尾聲，投資人開始期待2022年。瑞銀投信投資部主管陳碩存21日表示，2021年金融市場可用「牛氣沖天」形容，造就了股優於債的行情，但也造成通膨高漲。他預期2022年虎年股市可望「虎虎生風」、股優於債行情仍可期，股債走勢可用「虒虥」來表述。

陳碩存指出，「虒」是虎之有角者、能行水中，可用來形容虎年股市行情。因為企業盈餘、領先指標、需求推動庫存等因素持續，較看好美股股份回購、醫療保健、AI、5G等題材。

「虥」出自爾雅．釋獸，虎竊毛謂之虥苗（貓）。陳碩存認為可用來形容虎年債市行情。他分析，2022年債市基本面佳，但資本利得空間有限，加上利率緩揚，較看好亞高收殖利率優勢、歐高收增長與升息步調變慢等雙利多。

陳碩存指出，在與疫情相關的供應鏈問題得到解決前，通膨會是未來幾個月的大挑戰之一。但若拆解通膨細項，可發現影響通膨三大因素之一的二手車、能源與房租，計算基期會在2022年初開始墊高，進而可望舒緩再下一年的通膨數據，有助通膨預期隨著減壓。通膨的預期心理因素若能降溫，對投資情緒會有很大的幫助。

陳碩存進一步表示，看好2022年的股市表現，但不能排除未來波動性會增加，因為貨幣政策會較過去更顯鷹派，因此全年股市獲利表現可能不及2021年。但因整個市場循環步入成熟階段，亦即未來每股盈餘EPS增長力道會逐漸放緩，但仍可維持在長期平均水準之上。

此外，由於ISM指數和其他領先指標數據表現都不錯，強勁需求讓廠商須持續增加庫存，這也代表盈餘增長可望在未來幾個月繼續支撐股市。但陳碩存強調，若投資人只看傳統價值指標，像本益比這些數據，會覺得股票價格昂貴。但是在判斷股票、債券間的風險溢價時，預期股票風險溢價還是具有吸引力，加上可以提供對通膨的保護，故股優於債的行情會持續，且看好美股中的美股回購、ABC+5G，以及低碳題材。

債市部分，陳碩存指出，在FED表示2022年將會升息下，這使得高收益債券行情呈現中性偏多的預期。陳碩存表示，儘管利差已經明顯收斂，以現在的價值水準來看，資本利得上行空間雖然有限，但還是有兩個市場能滿足投資人對債券的投資需求，亦即：歐高收及亞高收債市。

陳碩存表示，由於2022年歐洲經濟增長有機會優於今年，且歐洲央行相對美國升息腳步更緩慢，因此仍看好歐高收在2022年的表現。亞高收部分，則是具有價值面優勢。目前亞洲高收益債利差已來到相對高點，加上違約風險在很大程度上已在市場反應完畢，在亞高收債市擁有較高收益率下，亞高收的未來仍是偏樂觀。