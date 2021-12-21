合庫再為旗下企金客戶承作員工持股信託，這次合庫助陣上市公司建錩實業（5014）在明年執行員工持股信託的獎酬制度，合庫銀行總經理林衍茂在20日出席建錩實業的員工持股信託簽約典禮，建錩實業也將在明年正式將持股信託納入獎酬制度，期許透過鼓勵員工儲蓄及公司加碼獎勵金，定期買進自家公司股票，讓員工可以共享公司盈餘成長並提早累積退休金。

企金放款規模為全體上市銀行最大的合庫，不僅企金客戶最多，也成為合庫助陣台灣企業戶執行員工持股信託福利制度最重要的利基。

對此林衍茂表示，員工是一家企業經營最為重要的基石，而員工持股信託正是協助企業達到留才、凝聚向心力及增加對企業參與感的重要方案，對於企業及員工而言可說雙贏；林衍茂也進而分享，合庫銀行為克服過去在推動員工福利信託所遭遇的瓶頸，已打造全新專責行銷團隊，第一線與企業面對面，分層推動信託業務，期望將有溫度的信託服務推廣至社會各階層，擺脫信託只屬於高資產階級專享的觀念，戮力讓更多員工享有完善的福利制度，落實普惠金融的目標，也期望能更進一步帶動市場風潮，引導更多企業辦理員工福利信託業務。

合庫銀行指出，秉持的理念為提供企業客戶具有附加價值的服務，期望與往來企業戶分享，並透過說明及信託觀念的建立，讓企業可以將此激勵員工方案納入評估，並落實規劃、執行，此次建錩公司的員工持股信託，亦展現合庫銀行拓展的成果，對此合庫亦不斷思考如何更進一步持續深化客戶服務，未來仍將持續致力發展符合社會趨勢的信託服務。