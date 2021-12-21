中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，經追蹤調查近期兩起群聚事件結果，為提升民眾入住安全品質，降低社區傳播風險，全面檢討防疫旅宿防疫作為，即刻啟動防疫旅宿3大強化措施，嚴守社區防線：

一、建立防疫旅宿疑似COVID-19群聚事件之偵測與應變作業，以即時掌握可能相關個案，啟動防治作為：

(一) 建立及早偵測防疫旅宿發生疑似群聚事件之策略及可運用資料。

(二) 懷疑可能有疑似群聚事件階段之應變作為。

(三) 已研判確認發生疑似群聚事件階段之應變作為。

二、增修「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」：

針對本次群聚事件進行檢討分析，並針對環境、人員等設置與管理之可能風險，與相關專家討論後納入指引；並請地方政府加強落實防疫旅館每月查核作業。

三、防疫旅宿訪視輔導與全面查核：

(一) 請地方政府於111/1/3前完成全面查核，並可邀請勞動部勞動及職業安全衛生研究所代表或所推薦之通風空調領域專家共同參與，檢視防疫旅宿通風空調運作情形，對於查核結果有須改善之事項，儘速輔導並複查至改善完成。

(二) 由感染管制、公共衛生、空調等領域專家組成查核團隊，預計自110/12/27啟動防疫旅宿訪視輔導作業，將曾發生群聚、高於75%入住率、採分層收住等事項之防疫旅宿列為優先訪視輔導對象，並提出改善建議。