先前為拚公投，國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強完成夜宿49天，並跑遍全台宣講。今（21）日他在臉書表示，夜宿街頭49天，直到現在還是覺得疲倦，一直無法消退，背也痛了三天；而他也靜靜看著國民黨「英雄內戰」三天，並分享與國民黨主席朱立倫的「溫馨秘密」。

公投結果出爐後，國民黨「英雄內戰」三天，羅智強表示，大家都對也都錯，想了三天，一直在想要說什麼，「不如說謝謝吧」，要謝謝的人很多，但他想把給謝給一個此時此刻最需要「被感謝」、「被鼓勵」的人—朱立倫。

羅智強透露，從他睡凱道的第一天，朱立倫就問他要不要「陪睡」，他則回說，「主席接下來會面對千軍萬馬的攻擊，必須保持充足的體力，夜宿街頭太累，你先別過來！」但朱立倫還是三天二頭的關心夜宿行動，也問了好幾次，若需要一起夜宿時不要客氣，「你要我睡幾天，我就睡幾天！」後來羅智強才建議，「最後一天，主席找大家來睡，辦一個民主大夜宿吧！」而朱立倫一秒都沒猶豫，立刻答應。

羅智強（左）發文感謝朱立倫。圖為羅智強舉行「百萬網紅不是夢」新書發表會，送一把台灣版「雷神之槌」給朱立倫（右），感謝朱立倫在國民黨當做工的人，團結國民黨，打造更強的制衡團隊。（資料照／劉宗龍攝）

羅智強說，這段時間朱立倫從北到南，用盡全力為四個同意拚搏的努力，自己是點滴看在眼裡，而他是黨主席，成與敗當然都得一肩扛起，但也不要忘了謝謝他的用心付出，說這個小故事是想告訴大家，生氣可以、難過可以、吵架可以，但不要忘記吵完架、究責後，給一些真正努力的人一些溫暖的掌聲。

至於要謝謝朱立倫，羅智強也提到，自己謝的不只是「過去」披星戴月為公投奔走的朱立倫，要謝的還有「未來」必須上刀山下油鍋，承擔起制衡執政者責任的朱立倫。「這世上沒有過不去的難關，吵完架、牽起手、向前走。朱立倫加油，國民黨加油」。