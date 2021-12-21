大湳分隊分隊長李家旻（圖左）利用救援繩索系統結合消防宣導，營造聖誕老人從天而降的效果。（陳夢茹攝）

為迎接聖誕節到來，聯合八德及大湳分隊與轄內八德殘障教養院合作辦理消防宣導活動。（陳夢茹攝）

桃園市消防局3個消防分隊22日到八德殘障教養院送暖、辦理聖誕活動，活動內容更大玩創意，由隊員扮演聖誕老人，利用救援繩索系統上演真的從天而降，營造聖誕老人送禮的橋段，讓院內師生非常驚喜，隨後也辦理一系列消防宣導活動。

茄苳、大湳及八德分隊22日上午至八德殘障教養院辦理消防宣導活動，其中1名消防員穿上聖誕裝、扮演聖誕老人，將救難擔架裝飾成雪橇，前方還擺上航海王的人物喬巴，營造出聖誕老人駕著麋鹿來送禮的畫面，從3樓斜降到地面讓師生看得目不轉睛。

大湳分隊分隊長李家旻過去曾在特搜大隊待過多年，這次將救援技術應用在宣導上，他表示，早在多年前就想這麼做，不過一直找不到可行的場地，這次剛好有機會能把專業技術結合消防宣導，是個非常難得的經驗，參與同仁也花了許多時間練習，確保一切安全。

茄苳分隊分隊長鄭仁豪說，八德殘障教養院就在分隊隔壁，雙方常有交流，這次為迎接聖誕節到來，聯合八德及大湳分隊與轄內八德殘障教養院合作，利用消防專業的繩索斜降，營造聖誕老人從天而降的效果，也透過交換禮物的方式與院生慶祝佳節。

鄭仁豪補充，現場還有聖誕蘿蔔蹲遊戲、住警器模型屋及CO拼圖遊戲等宣導活動，以提醒民眾安裝住警器及早預警的重要性，也有提供消防衣讓院生體驗穿著。