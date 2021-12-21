2021年即將進入尾聲，越南股市表現可圈可點。根據統計，今年以來至12／20全球主要股市表現，越南股市以上漲33.8％表現奪冠，勝過費半指數33.5％、S＆P 500指數21.6％、台灣加權股價指數19.9％、納斯達克指數16.2％、MSCI世界指數12.1％，表現搶眼。越南坐擁經濟、人口、外資、股市等4大資本紅利，加上今年以來防疫有成，有望加速崛起，投資人不妨伺機進場布局。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年在10月份解除疫情管制令後，政府加快推出寬鬆及財政支持政策，讓市場逐漸恢復信心，2022-2023年期間，越南政府預計將端出刺激方案，內容含蓋減稅、降貸款利息、扶植供應鏈、刺激消費、交通基礎建設等，投資人對明年的復甦保有期待，是推升股市持續走高的原因。

日盛越南機會基金研究團隊指出，從今年外資對越南的直接投資來觀察，儘管受到疫情影響，但外資FDI仍能保持小幅成長，而且投資項目的質量及規模都有提高的趨勢，至2021年前11月越南的FDI註冊資本總額已達264.6億美元。值得注意的是，FDI企業註冊增加投資的規模激增，達到約80億美元，較同期增長26.7％，當中包含LG Display增加投資21.5億美元，遠東紡織集團增加投資6.1億美元。