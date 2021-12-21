四大公投落幕，蔡英文總統前天邀集黨政高層開會，未料，與會者發現府院黨高層並未力促明年達成新竹縣市合併升格案，昨天包含正國會、英系和湧言會多名民進黨立委紛紛撤簽修法連署。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨團總召柯建銘憑藉一人之力，就想變更國土規劃，還讓整個總統府、立法院、行政院隨之起舞，柯建銘現在是挾天子令諸侯？還是玩起雞毛令箭？

凌濤說，竹竹合併是大事，如果能帶動地方發展，國民黨都樂見，關鍵是《財劃法》跟各種行政配套要先廣泛討論，不要為升級而升級，柯建銘原本腹案希望2022生效，例如局處編制整併、業務調整、財源分配、辦公處所設置、資訊系統銜接等都還有待安排。

凌濤質疑，新竹市長林智堅當過市長，理應知道倉促合併將亂象叢生，現趕鴨子上架，是否喬位子喬到利慾薰心？拿竹竹發展當籌碼遂行自己的利益？

凌濤指出，2022是蔡英文總統任內最後一場地方選舉，從柯建銘、林智堅身上可看出，地方諸侯為了護航派系利益不惜假傳聖旨，還想要逼蔡英文事後追認、就範，東窗事發後還無人敢究責柯建銘，這凸顯出民進黨「派系政治」的本質，也看出後蔡英文時代，民進黨各級公職吃相難看的景況。