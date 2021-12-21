因應氣候變遷，行政院副院長沈榮津21日出席工商早餐會時表示，蔡英文總統已宣布「2050淨零排放」目標；為此，「溫室氣體減量及管理法」草案已將2050淨零排放入法，政府將儘速完成修法送立法院審議，預計明年上半年前提出淨零碳排相關路徑規劃，落實永續發展。

對於工商協進會理事長林伯豐表示政府應重新檢討能源政策，沈榮津回應指出，增加天然氣是能源轉型的必要途徑，民眾需要政府在穩定供電及環境保護間，取得最佳平衡點。而為確保供電穩定，政府將督促台電大潭8、9號機組如期完工，提高全廠總發電量，從供給面及需求面強化管理。

展望明年，沈榮津說，在出口有利、投資動能持續及內需消費恢復的情況下，2022年經濟成長率可望超過4％。沈榮津今天出席工商協進會工商早餐會時，做上述表示。

沈榮津說，在工商企業界與國人共同努力之下，2021年經濟成長率將超過6％，創11年來新高。過去兩年雖面對中美貿易戰與疫情的挑戰，但我國2019、2020年經濟成長率皆居亞洲四小龍之首。今年國內出口強勁、投資爆發，加以五倍券的點火效果，經濟成長率將超過6％，創11年來新高。

為鼓勵企業創新升級，沈榮津說，行政院已修正「產業創新條例」，將智慧機械與5G投資抵減優惠分別延長3年及2年到2024年底，同時將資安產品或服務納入減稅適用範圍，並已送請立法院審議。

此外，為因應供應鏈短鏈化及提高韌性的需求，沈榮津說，政府推動「投資台灣三大方案」，截至今年12月3日止，投資金額已逾1.5兆元，現正研議再行延長及加碼，以行動力挺企業投資臺台、返台投資；另一方面，台商若要前往新南向國家或中東歐布局，政府也會予以協助移轉或完備全球供應鏈布局。

在強化國際經貿布局方面，沈榮津說，今年9月我國已申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並持續深化與美國的經貿關係，除了今年6月及11月台美再度舉行的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），雙方已成立供應鏈工作小組進行產業合作對話；今年12月7日亦建立「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化的目標。此外，明年還將召開第4屆台美「數位經濟論壇」（DEF）及首屆台美雙邊科學技術會議，雙方合作領域日益既深且廣。