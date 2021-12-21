台電繼2020年電力職人月曆及2021年超異想風月曆引發熱議，今再推出2022年「電驛心傳」月曆，持續翻轉國營事業美學。

文資也可以很童趣！台電繼2020年電力職人月曆及2021年超異想風月曆引發熱議，今再推出2022年《電驛心傳》月曆，持續翻轉國營事業美學。台電表示，新月曆攜手大象設計團隊及插畫家廖國成，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，由超Q畫風的台電人領路，重新詮釋台電70餘年的豐厚電力底蘊，濃縮台灣經濟發展與電力演進的時代縮影。台電2022月曆、桌曆可於國家書店、五南文化廣場、momo、博客來等通路限量預購，喜愛電力文史的粉絲們一定不能錯過！

台電長期致力穩定供電及環境友善，近年更積極培植軟實力，以公共藝術活化文資的「點亮十三層」、全台首座綠能展館「電幻1號所」及「川流電湧」文資特展，皆於去年獲德國紅點設計大獎肯定。台電表示，台電為民眾用電而在，默默供應穩定電力，撐起民生經濟發展的每一天，現在亦持續透過文化美學與社會多元溝通互動，今年進一步將文資保存精神與貼近民眾生活的月曆相結合，期望帶來全新的感官體驗。