美日兩國就駐日美軍經費分攤達成共識，2022年度起5年間，日本方面總共將分攤約1兆550億日圓（約新台幣2620.6億元），平均每年約2110億日圓，每年約增加100億日圓支出。

日本放送協會（NHK）報導，日本方面分擔的駐日美軍經費又被稱為「溫馨預算」，今年度為2017億日圓，包括駐日美軍基地工作人員的薪水、基地水電費、美軍訓練與移動費用等。

明年度起5年間的經費分攤方式，經由美日兩國外交與國防人員協商後達成共識，日本總共將分攤約1兆550億日圓，平均每年約2110億日圓，比今年增加約100億日圓。

報導說，日本方面分擔的水電費雖有調降，但新增自衛隊與美軍共同訓練的支出，使得日本分擔的經費總額仍成長。

日本政府認為，考量中國的海洋活動日趨頻繁，有必要強化美日同盟。

日本對駐日美軍的經費分擔每5年調整一次，去年因美國前總統川普執政下，要求日本方面大幅增加支出，使得談判卡關；今年1月美國總統拜登上任後重啟談判，暫定今年一年內，日本的分擔經費維持與去年相同的2017億日圓。