王力宏前妻李靚蕾17日晚間拋出震撼彈,透露離婚主因與男方和其他女生過從甚密有關,王力宏因不捨喜歡的女生被稱做小三,才一心要求離婚,更透露兩人婚前被要求簽下不平等協議等,消息一出引來許多網友討論,人在日本的麻衣隔海聲援,表示:「李靚蕾,某些故事跟我相似。妳好勇敢。加油!!」關穎也按了讚,今(21日)她在限時動態發文,透露按讚主因。

關穎直言,自己和李靚蕾並沒有私交,更稱不上是閨密,只有在幾次朋友聚會上見過面,她對李靚蕾的印象就是樸素、低調,身上沒有任何名牌,因此她認為李靚蕾本人與外界抹黑重視金錢的傳聞無關,她讚李靚蕾發文邏輯清晰,讓同樣是媽媽的她看完第一時間眼眶泛紅,才會想按個讚,隔空支持女方。

關穎發文回應按讚李靚蕾主因。(圖/翻攝自kwanterri IG)

關穎話鋒一轉,認為現在外界對偶像迷思太重,讓她這位做媽媽的更下定決心要教好孩子對是非善惡的觀念,還有同情心的重要,並批評王力宏已經是人生勝利組,「外貌、身材好看,家庭條件、背景學識高,還這麼有才華」,卻自私自利利用踐踏另一半的善良,關穎強調:「並不覺得女生提出的要求很多,這麼有錢還那麼小氣。」

關穎強調與李靚蕾並無私交。(圖/翻攝自kwanterri IG)

關穎也說確實身邊有人提醒她李靚蕾很厲害,要小心一點,關穎反問:「我是要小心她什麼啦,她又沒跟我索愛或要錢,我是覺得大家不用那麼計較,風水輪流轉,有一天我發生什麼事情,希望大家也會拉我一把,而且女生『厲害』又怎樣,難道要又笨又蠢不懂得保護自己嗎?」

「奶茶妹妹」章澤天、關穎都按讚李靚蕾發文。(圖/翻攝自jl.leilei IG)

關穎全文如下:

從頭到尾有非常的理智,腦筋也非常清晰,讀懂女生要表達的,然後看著看著眼眶紅了,就是去按個鼓勵一下,純粹就是一個,媽媽/妻子看到的心情,很心疼女生,想說天哪,她都經歷了什麼,也想到了無辜的小朋友們,之後立馬就有各方人馬來告訴我,我在微博被罵,當然私訊我的也有好的,但那些都不重要,而且當然這世上還有更多更重要的其他議題值得去討論。

只是這件事有讓我發現大家對偶像的包容真的是有一種迷思,而且超出顛覆我的想像,我在乎的是我們做家長的真的應該要好好的,認真思考怎麼教育下一代,怎麼分辨判斷是非、對錯,怎麼保護自己,不辜負別人,還有錯了要怎麼承擔,我不是仗義喔,我是要告訴你們我自己也親身經歷過這樣子的事情,只是沒那麼慘,所以我完完全全可以體會女生的感受哈哈,那時候都沒留言就被罵了,那我就來說說我的觀感吧,然後這一件事也真的該告一段落了。

我們每一個人的一生當中都會發生很多好與壞的事情,當然人家的私事我們不需干涉,細節我也不知道,但我認為這真的已不是私事而已,已是社會案件,這幾年也發生好幾次類似事件,是有好多好多可以討論的嚴肅議題,甚至會嚴重影響我們的下一代,他們的交友狀況、做人處事、底線等等,還有許多女性太單純的分不清被自己的偶像欺騙,還有女人在婚姻經營要怎麼規劃自己的未來,要怎麼公平的被對待,等等這些說不完的種種重要的議題,我做媽媽的都提心吊膽。

還有如果人家真的發生了很不好的事情,連一點點的關心、同情或幫忙都沒有的話,現在的人也末免太會撇一乾二淨了吧!是啊,也是有人會跟我提點說這位女生很厲害,要小心一點啊,我是要小心她什麼啦,她又沒跟我索愛或要錢,我是覺得大家不用那麼計較,風水輪流轉,有一天我發生什麼事情,希望大家也會拉我一把,而且女生「厲害」又怎樣,難道要又笨又蠢不懂得保護自己嗎?做錯事情的又不是她,我還比較喜歡跟善良、聰明、厲害的人做朋友,順道提一下有些女人也太「隨便」,請問前後者哪一種比較可怕?有些女性是不是應該要懂得跟有老婆的人夫保持一個適當的安全距離?

如果你是一個外貌、身材好看,家庭條件、背景學識高,還這麼有才華,還可以把才華變興趣,興趣當工作,然後賺這麼多錢受這麼多人肯定愛戴,有這麼多這麼多的優勢。

Do you even know how privileged you are?

有多少人想像你這樣,你應該更珍惜,不應該自私自利,用別人的善良、信任踩人家往上爬詆毁欺負辜負人家,就因為你背後有數不完的粉絲在一昧的挺你,或者身心靈真有缺陷,生病了就應該好好就醫,因為其實你在傷害別人的時候,同時也在傷害你自己、你的家人。

當你不愛別人的時候,請用大器成熟的方式處理,粉絲可以愛聽偶像的歌,愛看偶像的作品,但不要以為他就是這樣子被設定的完美角色。

好好沒事誰會想離婚,尤其有孩子了,誰會想要搞得這麼難堪,第一次的新間就是很清楚的男方就是公開的說分開了,應該就是個句點了,結果媒體一面倒的都說女方愛錢,要很多錢要掌控一切,試問一下如果是男人,是不是應該在第一時間出來幫幫前妻說話,誰喜歡被冤枉,不會難過委屈,所謂的專業團隊就是只幫自己講話。

oh ok sorry forgot that it's all about "you"again~

你有在乎她一個人私底下留(流)了多少的淚水承受了多少的事情嗎?

我與女生沒有特別私交,純粹就是許多共同朋友吃飯,關係也不是閵蜜,但看到她的時候都是樸素低調,完全沒有任何名牌在她身上,聊的也都是教育孩子的事情或一些輕鬆的話題,據我所知她還是我學妹,雖然我們年紀差距很大,所以她一定不會是需要來「要錢」的,就算要贍養費又怎樣,老公給老婆錢天經地義,我以前比我男朋友有錢也是我給他錢,我覺得有錢出錢,有力出力,兩個人在一起自己覺得很正當舒服就好,更何況這還是一個家庭,有牽扯到小孩生活、教育費等,並不覺得女生提出的要求很多,這麼有錢還那麼小氣。

還有別扯網路世界我們有多擔心,擔憂一定是有的,但這就是我們現在要面臨的大環境就跟疫情一樣,我們要懂得跟它好好共存,教育下一代給他們正確的健康觀念,然而社群網路的好處還可以讓一些弱勢可以伸冤,請不要再只在乎只有你是聖人、偶像、巨星,你在乎你的孩子怎麼看你,那你有想過女生也在乎她的孩子和別人怎麼看她?你錯過了第一時間幫她聲援發聲,還有第二個黃金時間的道歉,別說什麼我們現在女生很可怕,你們有想過以前你們的母親可以替自己解圍嗎?有女兒的家長們難道不希望你們的孩子有智慧去面對困難嗎?然後讓長輩出來擋子彈這點實在也是無言到最高點,這讓我想到有一個男孩分手還是媽媽去幫他提分手,真的沒有更厲害的詞彙去表達我的震驚。

還有千萬不要跟我講什麼蹭熱度啊什麼什麼鬼的,拜託我真的要有什麼企圖心,合作的時候多得是機會,曾經也是有很多機會嫁給更有錢的人,今天做這些事情又不能讓我變更年輕、漂亮、聰明,還是我小孩會比較聽話?真的是不要笑死我了,不是要躺(蹚)渾水..只是覺得人有時候還是要有點正義感,有些人請適可而止,大家一切各自安好~