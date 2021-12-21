美元略微走軟，抵銷了風險情緒的改善，金價在周二陷入窄幅震盪；然而Omicron新冠變種病毒的走向仍是投資人的擔憂。

截至亞洲時間下午1點多，現貨黃金上漲0.1%，每盎司為1791.73美元，而美國黃金期貨下跌0.1%，報1792.30美元。

美元指數則在近期的高點下方不遠徘迴。在美國民主黨人對拜登總統(Biden)的支出計畫施加打擊之後，美元指數隔夜下跌。美元的走弱，使得以美元定價的金銀對海外買家來說更具吸引力。

OANDA分析師Jeffrey Halley說，黃金投資人仍然缺乏承受任何形式損失的能力，這從最近金價在1800美元以上彈升中快速撤回可以看出。

Halley指出，黃金缺乏突破當前區間交易的動能，在某種程度上，黃金在年底前成為「被遺忘的資產」類別。

亞洲主要股市周二上漲，中國政府推動幫助陷入困境的房地產公司，市場對此感到欣慰；但Omicron病毒的激增仍是投資人的擔憂。

在聖誕假期前夕，許多國家對Omicron病毒的傳播保持警戒，因為新的健康危機會帶給金融市場損失，並影響全球經濟復甦。

現貨白銀變化不大，每盎司報22.24美元；白金(鉑)跌0.2%，報930.46美元；鈀金的變化不大，報1749.80美元。