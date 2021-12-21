高雄首座滯洪池遊戲場12月21日正式啟用，其中的滑步車賽道頗受孩童喜愛。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

位於高雄市三民區與鳳山區交界的寶業里滯洪池，結合遊戲場的功能，21日正式啟用，遊戲設施包含3條溜滑梯及1座滑步車賽道，提供給兒童使用，並配合2022年春節設計城堡造型的花圃，相當吸睛。

高雄市水利局利用寶業里滯洪池原始坡面，在不破壞既有構造物前提下興建3條溜滑梯，其高度6公尺，平均滑梯長度約18公尺，表面是採用磨石子材料，擺脫制式罐頭遊具塑膠材料，以增加溜滑梯的體驗速度，且3條溜滑梯各有不同的線型，讓兒童感受不同的速度感受。

不過，考慮孩童的安全性，目前中間的彎曲型溜滑梯暫不開放，在評估合適開放對象、改善曲度或速度等檢討後，再行開放。水利局說，這3條溜滑梯均有經過TAF遊具檢驗合格。

至於滑步車賽道則位於池底，賽道總長190公尺，寬度3公尺，分別設計直線、彎道及連續坡面等地形變化，增加滑步困難度及挑戰性，讓孩童能練習手腳平衡及體驗過彎刺激。

水利局表示，高雄每年12月到隔年4月是屬乾旱季節在不影響滯洪功能的前提下，設置遊具設施有助於活化滯洪池空間，同時也能帶動周邊住戶增加戶外活動。之後水利局新設的乾式滯洪池，均會考量搭配遊具設計。