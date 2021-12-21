前總統陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時被問到，美麗島大審辯護律師是否為特務一事表示，「我為了這案件，所有的國營法律案件，全跟我解除法律顧問」，直言「若國民黨派給我，應該要雇我賺錢才對啊」。

對於日前為響應新修訂的律師法，司法部取消前陳水扁等24名律師的證書；陳水扁說，「律師證照在哪，我也不知道放到哪去，要跟我要回去，我也不知道放到哪？」陳水扁說，那些沒意義，「我都當過總統了，能活下來，還能呼吸，能對社會做些事就好」，其他就不用管那麼多，現在72歲，人生才開始。

被問到前民進黨主席施明德提到創黨主席江鵬堅是調查員、民進黨組黨過程、美麗島律師身份等問題時，陳水扁指出，「組黨過程他正因蓬萊案被關在鬼地方，所以過程不知道」。

至於美麗島事件會牽涉國民黨派特務，陳水扁說，他會辯論是因為律師張德銘打電話給他，說黃信介跟陳菊缺一個律師，當時他們都是中國比較法學會會員，姚嘉文、林義雄、尤清都是會員。

陳水扁表示，當時自己是海商法律師，也沒在理刑事案件更不用說政治案，做夢也沒想到會理政治案件，所以說辯護是為了選舉那就離得太遠了。

他指出，張德銘打電話給他時，他也不敢接，還問老師，老師當時還叫他去唸書，說這案件吃力不討好，會影響律師業務，那時他國外學校都申請好，後來問妻子吳淑珍，沒想到他還在考慮東考慮西時，太太穿裙子比他穿褲子還勇敢，說「你這些律師伴，還有人犯了唯一死刑，加上一些親戚朋友回來都說，這些人都是被挖洞讓他們跳的人，這是政治案件，連這都不敢辯論你當律師有什麼路用」。

扁說，為了這案件，所有國營案件，全解除他的法律顧問，他們只能摸摸鼻子，太太說沒關係，這就是代價，後來女兒唸介壽國中，有天教官在台上說你爸爸是壞人幫壞人辯護，女兒差點上去台上打教官，還被教官霸凌，說他們吃香喝辣。

至於江鵬堅是否為特務，他說，「坦白說，我不相信」，因為沒聽過，也沒證據，有問過很多人，但都說調查局沒這個資料，所以不知道真假，沒有無法評論；「我跟江鵬堅都是律師伴，兩個人，一個是被告律師、一個是原告律師，關係很好」。

至於彭文正捲入蔡英文總統論文的官司，要求請陳水扁出庭作證；他說，「我自己案件都自身難保」，他也不知道他要去做什麼證；他也沒留學過、也沒當過博士，當然想若有寫博士論文，是光宗耀祖的事，有當然就拿出來「現」。

他表示，那是已逝的前資策會執行長黃國俊跟他提到，曾至英國，找到前倫敦政經學院長「喬出」蔡英文的學位證書，但是他沒有這個經驗，傳聞證據本來就不是能當證據，何況黃已經過世了，有沒有我也不知道。