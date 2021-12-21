為讓新竹市長林智堅取得16年的市長門票，民進黨拋出《地方制度法》修正草案，擬讓新竹縣市合併。民進黨立法院黨團今以「黨團」名義，在立院程序委員會順利將該草案增列進本周五院會報告事項第二案；黨團總召柯建銘說，修地制法在黨內已有高度共識，絕對沒有所謂存在不同意見，總統府也發了新聞稿，「還要質疑嗎？」

立法院今中午召開程序委員會，排定本周五院會議事日程。民進黨立委范雲代表出席，建議增列議事日程，將由柯建銘擬具的《地方制度法》第四條修正草案，改列報告事項第二案，提案人則是民進黨立法院黨團。

對此，國民黨團書記長陳玉珍表示，該提案完全是為了特定人量身訂做、因人設事，這不是國家法治修訂該有的態度，更不是最高民意機關該做的事；她強調，國土區域劃分茲事體大，就算要修《地制法》，也應該先從財政收支劃分法進行全面性討論，避免直轄市與各縣市之間的財政來源不均問題更嚴重。

但柯建銘表示，新竹縣市合併升格不是新竹市的事，而是整個台灣的事，這攸關台積電、高科技產業能不能進一步往前走，現在就必須去思考新竹縣、市所面臨的交通、環保等問題，透過合併升格，讓科技產業更能帶動國家產業發展。

對於黨內對《地制法》修法有撤簽連署的爭議，柯建銘強調，根據今天送進程序委員會的草案，連署只有增加沒有減少，至於有少部分的不同意建會再繼續溝通。

柯建銘說，總統在周日已找大家談過這件事，修地制法在黨內已經有高度共識，絕對沒有所謂存在不同意見，大家要看事實，而不是聽謠言，讓媒體見縫插針，「總統都發新聞稿，你還要質疑嗎？」

對此，時代力量立委邱顯智表示，現在要做的事情，不是修《地制法》，而是先處理《行政區劃法》、《財政收支劃分法》，重新檢視台灣整體面臨的城鄉差距，別讓同樣一個小孩，出生在台北市跟出生在苗栗縣卻得面臨極大的差異，讓台灣變成一個台灣兩個世界，呼籲執政黨必須負責任地從百年角度來看國土規劃。

民眾黨立委賴香伶也說，這次修法顯然是「倉促為某人量身訂做」，實在有失執政黨的泱泱大黨氣度，若繼續走下去，這樣的地方制度法，會讓「窮縣富都」的現象更嚴重，這絕非國家之福，「就算台灣有9個都，僧多粥少的現況還是繼續存在。」因此，民眾黨也主張，《地制法》修訂應緩下來，並盡速針對《行政區劃法》、《國土計畫法》、《財政收支劃分法》的角度啟動上位討論，才不至於讓修法淪為替「某一位市長」因人設事。