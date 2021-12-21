近期消費者普遍感受到物價上漲，根據永慶房仲調查結果顯示，逾6成5受訪者偏好用不動產抗通膨，由於房價上升讓民眾感受財務壓力，因此有4成受訪者要使用30年房貸且有半數受訪者有使用寬限期的計畫。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，根據此次調查顯示，73％消費者預期2022年國內通膨率將會較2021年上升，也就是說，消費者認為明年的通膨狀況恐怕會比今年更為嚴重。既然通膨持續升溫，因此有66％受訪者選擇不動產作為抗通膨標的。

陳賜傑說，在全球資金氾濫、低利率環境下，全球都面臨通膨升溫的風險，消費者對於「錢變薄」的預期性心理，自然而然會找尋相對保值抗通膨的標的，而不動產價格具有僵固性，漲跌不若金融商品波動劇烈，同時具有收租效益，在國內目前利率處於相對低檔的情況下，使不動產成為消費者心中最佳的抗通膨標的。

由於美國聯準會（Fed）表示明年將啟動升息循環，預估明年升息3次，民眾也多半預期明年國內恐會出現升息，因此，國內民眾對升息敏感度增！根據永慶調查顯示，有86％民眾能承受升息上限僅3碼。陳賜傑表示，隨著通膨升溫、聯準會轉鷹的狀況下，升息循環確定將於明年啟動，而台灣央行總裁也預告國內明年將升息，消費者也高度關注升息議題，畢竟升息將增加每月房貸負擔，加上房價高漲的狀況下，消費者對於升息的敏感度持續增加。由於房價上升讓民眾感受財務壓力，因此，有4成受訪者要使用30年房貸且有半數受訪者有使用寬限期的計畫。