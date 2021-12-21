不滿臨時取消唐鳳演講 外交部召見韓駐台代表

南韓16日清晨臨時取消行政院政委員唐鳳在當天韓國官方舉行的線上演講邀約，我國外交部嚴正抗議、並批評韓方失禮，對此，韓國外交部官員今（21）日回應指出，是綜合考量各項條件後做出的決定，強調台韓維持非官方務實交流的基本立場不變。

韓國政府「第四次工業革命委員會」（The 4th Industrial Revolution Committee）16日舉行「2021第4次工業革命全球政策會議」（The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution），並且邀請唐鳳在會議上透過連線發表演說，不料當天清晨7時50分，第四次工業革命委員會竟臨時電郵通知唐鳳辦公室，表示取消唐鳳的演講邀約，指稱是「考量兩岸關係各層面」，我國外交部隨即召見韓國駐台北代表部代理代表、表達強烈不滿，我駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達嚴正抗議。

정부, 대만 장관 회의 초청했다 행사 당일 취소…대만 "결례"(종합) https://t.co/iLLpIMKPgm — 연합뉴스 (@yonhaptweet) December 21, 2021

針對臨時取消唐鳳的演講邀約，韓聯社報導，韓國外交部官員今日表示，「是綜合考慮各種條件後作出的決定」，強調「韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變」。

韓國外交部官員否認北京介入此事。

韓聯社指出，南韓外交部事前並不知道唐鳳獲邀出席研討會。

報導引述觀點指出，韓方公布演講嘉賓名單後又取消相關行程，可能是因為未能預判邀請唐鳳出席會折射出何種外交意涵；另外有看法認為，此事件凸顯韓國政府內部溝通不順暢，進而對台灣造成外交失禮。

韓聯社指出，第四次工業革命委員會2日在官網上發布的會議指南中，「社會創新」環節主持人還有唐鳳的介紹，8日的新聞稿中也將唐鳳列為主持人，不過目前官網內容已經沒有唐鳳的名字。