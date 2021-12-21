四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻，顛覆選前各大民調的結果讓不少人出乎意料。港媒評論指出，這雖對國民黨是沉重的一擊，但從投票率低、蔡政府掌握國家機器優勢、藍營執政或北部縣市同意票多於不同意票，這三大面向來看，國民黨仍有爭取的空間；此次對國民黨「不幸中的大幸」是，這記警鐘來得還算早，若國民黨能以此深刻反思並改革，危機可望成為轉機。

香港媒體《中評社》20日評論表示，此次公投結果給了國民黨沉重的一擊，支持者無不憂心忡忡，藍軍士氣也大受影響。對國民黨而言，形勢確實非常嚴峻，無論從台灣的政治環境與政黨生態、政黨實力，或者國民黨內部的新舊問題等面向來看，現實是非常殘酷的，國民黨完全沒有樂觀的本錢。

評論分析，此次公投結果仍可解讀出，一些能讓國民黨稍有希望的因素。第一，投票率低，代表許多選民沒有表態，尤其中間選民沒出來投票，讓國民黨還有爭取的空間；第二，民進黨憑藉執政優勢、資源優勢和媒體優勢，全力動員下贏的票數也不算理想；第三，不少國民黨執政或傳統藍大於綠的北部縣市，同意票仍多於不同意票，如桃園等部分民進黨執政縣市，同意票也高於不同意票，反映傳統的北藍南綠基本盤變化不大。

評論強調，對國民黨而言「不幸中的大幸」的是，四大公投全軍覆沒這記警鐘來得還算早，讓國民黨還有時間反思及調整、改革；若國民黨能以此次公投失敗為契機，思變並促進黨內團結、爭取民心，未必完全沒有化危機為轉機的可能。