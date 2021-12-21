公館國小社區共讀站「喜閱館」是目前苗栗縣規模最大的學校圖書館。（謝明俊攝）

公館國小社區共讀站「喜閱館」設計規畫將學校重視音樂教育的巧思融入。（謝明俊攝）

公館國小社區共讀站「喜閱館」是目前苗栗縣規模最大的學校圖書館。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊21日在新圖書館陪同學生試讀。（謝明俊攝）

有120年歷史的公館國小新校舍「方樓」甫於今年4月落成。（謝明俊攝）

出身公館的立委徐志榮也捐贈書籍給公館國小。（謝明俊攝）

苗栗縣公館國小國樂團演奏慶祝學校社區共讀站「喜閱館」啟用

建校120周年的公館國小，繼月前南北2棟校舍落成後，學校圖書館「喜閱館」也接續完成，成為苗栗縣長徐耀昌建置的第30座社區讀站，公館國小校圖有相當歷史，新建圖書館採用誠品書店的部分設計理念，是全縣目前規模最大的社區共讀站，未來將成為學生及社區住民們學習閱讀的好所在。

今年4月，公館國小120周年校慶時，適逢南北2棟新校舍落成，訂名為方樓，南北校舍在拆除改建時規畫，就包括新建的圖書館，總建造費用高達1億5千萬元，是苗栗縣內學校校舍改建案中預算少見高額的。

公館國小原本的生輝圖書室，是在1993年由地方仕紳邱生妹及邱運輝捐贈設置，因歷經30年，設備已經陳舊。在校方人士共同努力下，並先後獲教育部及苗栗縣政府各補助200萬元，設置約四間教室大的「喜閱館」社區共讀站，成為全縣規模最大的社區共讀站。

公館國小圖書館由縣長徐耀昌命名為喜閱樓，就是在彰顯公館文風鼎盛，孩子純樸上進，家長重視教育，老師認真教學，必能培育孩子成為國家未來棟樑。

喜閱館的門口特別設計成音符造型，館內閱讀區入口也有一對大耳機，都是融合學校音樂班與國樂團等特色，加上客家人勤儉樸實、重視教育，代表著客家晴耕雨讀的涵意，為了延續公館子弟愛好文風的傳統，公館國小第23屆校友宋聖穎，特別捐款10萬元購置新書！

21日喜閱館揭牌啟用，由苗栗縣副縣長登桂菊代表主持揭幕，她期望共讀站啟用後，提供全校師生良好的閱讀空間，並讓社區民眾享有安全、舒適、溫馨的閱讀環境，實踐「全民閱讀、終身學習」的目標。