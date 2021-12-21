屏東一家量販店被縣府查獲，有員工一個月內工作超時逾20個小時、加班到凌晨，卻未付給6千多加班費，因已是三度違反勞基法，遭重罰65萬元，業者不服罰太重提出訴願，勞動部訴願審議委員會認為，縣府處罰程度於法有據，駁回量販店業者訴願。

據悉，屏東縣政府2020年對這家量販店實施勞檢，發現有員工1個月內超時工作20.5小時，還有員工作到凌晨，但量販店卻未分別付給6150元與6223元加班費，因而對該量販店祭出65萬元罰款，同時要求限期改善。

據「ETtoday新聞雲」報導，量販店挨罰後喊冤稱，員工並未事先提出加班申請，以致滯留賣場無法確定是否在工作，並非無故不付給加班費，因罰款太重，遂向勞動部提起願。

但勞動部訴願審議委員會檢視相關事證後認為，即使勞資雙方有約定延長工時需事先申請，惟該量販店工作場所為雇主可監督範圍，就應善盡管理勞工出勤及延時工作之責，確實違反勞基法24條規定，又因該量販店已第3次違反規定，縣府開罰的金額是在法定罰鍰之內，因而駁回訴願。