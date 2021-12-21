精神狀況不佳的19歲鹿姓男子，今年7月凌晨僅因心情不佳，就掏出美工刀攻擊中壢某超商大夜班的黃姓女店員，不但砍到黃女左手傷痕累累，還持刀架脖子恫嚇，更拿安全帽猛砸黃女頭部，所幸民眾即時報案，黃女趁機掙脫獲救，桃檢偵結依殺人未遂罪嫌起訴鹿男。

家住龍潭的19歲鹿姓男子，因與家人發生爭執，心情不好，7月31日凌晨4點多，竟持美工刀，前往中壢區復興路一間超商，假借購物，卻趁黃姓女店員結帳收錢時，左手抓住黃女左手，右手從口袋掏出美工刀朝黃女左手揮砍，導致黃女左手開放性傷口，手腕等處筋膜和肌腱撕裂傷。

鹿男見黃女濺血後仍不罷休，闖進櫃台內持刀揮砍，還拔下頭戴的安全帽朝黃女頭部猛砸，黃女不堪重擊倒下，鹿男還將黃女壓制在地，甚至以美工刀架脖挾持走出店外，黃女趁機向路人求救，路人見狀報警，黃女趁隙掙脫和路人一起逃離並送醫，才撿回一命。

警方獲報到場逮人並依殺人未遂等罪嫌送辦，鹿男坦承持美工刀攻擊女店員，黃女也指證歷歷，路人則證稱看到2人在地上扭打，女店員喊救命且現場血跡斑斑，輔以現場監視器，清楚拍下鹿男持刀砍人等過程。

檢警調閱就醫紀錄發現鹿男有精神疾病相關病史，但仍依殺人未遂罪嫌起訴鹿男。