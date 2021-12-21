KPMG安侯建業指出，OECD在20日已公布第二支柱全球最低稅負制立法範本，由各國於2022年陸續將全球最低稅負制導入國內法，也就是跨國企業集團合併營收超過7.5億歐元者，自2023年起適用全球最低稅負15％。

因應國際租稅規範，財政部目前初步規畫採兩階段調整稅制，首先是適度提高台版企業最低稅負制，有可能會將徵收率從現行12％提高到15％。其次則是檢視稅基與需求，若有必要，可能將修正所得稅額基本條例再提高徵收率或設置配套措施。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫觀察此次發布立法範本明確訂定適用範圍及有效稅率計算方式，建議跨國企業應掌握各國明年立法時間表及相關要求，檢視各成員有效稅率，及早擬定因應對策。

根據OECD發布立法範本，為各國政府提供執行兩大支柱（超額利潤分配與全球最低稅負制）解決方案，以應對數字化和經濟全球化帶來的稅收挑戰，另定義全球最低稅負制範圍和機制，設定15％為全球最低公司所得稅稅率。同時也規定全球最低稅負制協調稅收機制，使大型跨國企業集團對其在每個司法管轄區經營產生的收入繳納最低稅負。

KPMG安侯建業副總經理廖月波認為，OECD範本已明訂適用最低稅負跨國企業範圍，將排除政府實體、非營利組織、退休金、投資基金。同時也會訂定依租稅管轄區別計算各轄區有效稅率和規定繳納補充稅，並根據議定規則對跨國企業成員徵收補充稅。 另外，OECD全球最低稅負制範本也說明及對集團成員的收購和處置的處理原則，並包括處理特定控股架構和稅收中性制度的具體規則。範本並載明涉及行政方面規則，包括資訊申報要求，並為需要繳納全球最低稅的跨國公司提供過渡期規則，例如跨國企業若有效稅率未達全球最低要求稅率，允許以之前年度虧損數得抵減所得，檢視是否達到全球最低要求稅率。

至於眾所矚目的立法範本註釋，包括實際計算稅基等項目，OECD預計在2022年初發布，隨後將制訂實施框架與第二支柱相關行政和遵循問題。至於應予課稅規定（STTR）立法範本，亦即當給付與關係企業有關利息、權利金或其他相關支出等，因租稅協定而使該筆所得之有效稅率低於9％時，所得來源地得引用補徵實際稅率低於9％部分，預計也會在2022年初發布。

隨著OECD一波波發布立法範本及近期將公布立法細節的範本註釋，丁傳倫提醒台灣符合課稅門檻的大型台商跨國集團，應注意在當地投資國的立法動態，避免可能加徵的潛在稅負影響，積極管理集團稅務風險。