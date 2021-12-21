考量國際間模式與時俱進，並提升空氣品質模式模擬結果公信力，環保署於公告修正「空氣品質模式模擬規範」，公私場所申請新設或變更固定污染源許可之模擬時有所遵循。

環保署說，這次本修正主要重點包括明定模式選用依據、強化模擬審查程序、上傳公開模擬資料供外界檢視、鼓勵業者進行既存固定污染源減量得簡化模擬等。為使業者有充分時間熟悉新規範，同時考量近期將送審案件適用規定之延續性，本修正公告明年（2022）月4日1日起正式生效。