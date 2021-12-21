環保署修正空氣品質模式模擬規範 2022年4月上路 15:022021/12/21 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考量國際間模式與時俱進，並提升空氣品質模式模擬結果公信力，環保署於公告修正「空氣品質模式模擬規範」，公私場所申請新設或變更固定污染源許可之模擬時有所遵循。 環保署說，這次本修正主要重點包括明定模式選用依據、強化模擬審查程序、上傳公開模擬資料供外界檢視、鼓勵業者進行既存固定污染源減量得簡化模擬等。為使業者有充分時間熟悉新規範，同時考量近期將送審案件適用規定之延續性，本修正公告明年（2022）月4日1日起正式生效。 天華2022年流年運勢講座 26日登場 電動車免牌照稅延長 年底拍板 #模擬 #環保署 #空氣品質 #模式 #修正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偉勝儀器 展出先進烘烤設備 04:102021/12/21 產業特刊 富偉PFPS高效能 穩坐國內龍頭 04:102021/12/21 產業特刊 陸軍戰車部隊「TOP GUN」 金戰車訓練場地首曝光 12:062021/12/21 政治 開必拓AI瑕疵檢測 補足缺工 04:102021/12/21 投資理財 安博先進精準模擬 預見PCB未來發展 04:102021/12/21 產業特刊 《基金》印度股債5大優勢 長投正當時 09:432021/12/21 財經 《金融》資金退場＆通膨大戰 2022年多元配置 08:522021/12/21 財經 擴散條件差 高屏空品橘色提醒 12:012021/12/21 財經 興普智慧售服 In house服務升級 04:102021/12/21 產業特刊 達勝PI新產能助攻 搶軟板、散熱商機 04:102021/12/21 產業特刊 Epson推旗艦4K家庭劇院投影機 04:102021/12/21 證券．權證 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 美股2天狂砍千點！最大兇手竟是他….專家爆超驚悚結局 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 加薪5千沒人想升主管！被痛罵「年輕人不上進」真相曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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