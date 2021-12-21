【愛傳媒左化鵬專欄】當年，這位資深美女芳華正茂時，有人誤認她是影星高幸枝，有人錯認她是左艷容，也有人以為她是歌星趙曉君。

有一回，她走進書店，老闆見她面熟，問她是不是暢銷書《魏三爺與我》的作者陳薇。不錯！她正是如假包換的陳薇。陳薇本名陳春子，原本只是一名鄉下的小丫頭，後來竟然成為一位知名的散文作家，其中有一段傳奇的故事。

十五歲的春子，千里尋母，從桃園大溪流浪到台北，躑躅在台北的街頭，在這全然陌生的城市，行人熙來攘往，馬路上車水馬龍，霓虹燈一閃一爍，她又飢又寒，放聲大哭，何處是兒家？

寒風吹得她瑟瑟發抖，臉上流的不知是淚水或雨水。這時，有一位西裝革履的中年紳士，正巧路過，走近幫她撐傘，並牽著她的小手回家，遞給他一碗熱粥喝。

他收留了她，就在這一刻，兩人同時改變了一生的命運，紳士冷清的家，有了春子變得溫暖如春，小春子由麻雀變成了鳳凰。

這是什麼樣的際遇，她遇見的紳士竟是大名鼎鼎的魏三爺。三爺疼惜她，照拂她無微不至。像父親一樣，教女兒刷牙時如何使用牙膏，不要拿錯髮蠟，教她吃飯時如何使用筷子刀叉，教她生活上的一切禮儀規範，並將滿肚子的學問，點點滴滴傳授給她。

日子一天天過去，潛移默化中，春子的氣質有了改變，三爺嚴肅的臉上，常見綻放慈父的笑容。

女大十八變，春子漸漸的出落得如花似玉，三爺將她改名陳薇，在一個屋簷下共同生活，日久情生，兩人由父女關係逐漸發展出情侶關係。

陳薇下得了廚房，每當三爺回家，上桌就有熱湯熱飯吃，她也上得了廳堂，三爺帶她走入了自己的社交圈，朋友見了這隻破殼而出的美麗蝴蝶，人人稱羨，都誇三爺好福氣 。

兩人也會爭吵，三爺名士風流 ，三不五時，就會遇到桃花刧，他說，這也是無可奈何之事，「誰叫我姓魏，魏字拆開來看就是十八個女鬼，注定要被女人糾纏一輩子 」。

經常有女人在他家門口準備侍寢，甚至還有一名洪姓女子到中央社大廳，大吵大鬧，尋死尋活。這些事，陳薇都知道，她以極大的寬容心，包容了老魏郞的一切所為，只要他不失了魂，回家就好。

所幸三爺在外拈花惹草，從心所欲不踰矩，只是一時貪歡，他對陳薇的愛深入骨髓，生死不渝。 他自況：「樹纏藤來藤纏樹，生生世世兩相纏」。兩人在家，你纏我，我纏你，談詩論詞，賞月飲酒，說說笑話，魏郎也會告訴她政壇一些名人軼事。

閨房之樂，不亞於李清照和趙明誠的「賭書消得潑茶香 」。魏三爺原先育有二女，陳薇感恩圖報，在他年近花甲之年，為他生了一個胖大的兒子，老來得子，三爺心滿意足，寫下「五十八歲方得子，靜思堪喜亦堪憂」，字裡行間，難掩得意之情。

可惜好景不常，三爺七十五歲那年，撒手人寰 。陳薇哭斷肝腸，料理了三爺的後事後，她放棄繼承遺產，帶著兒子離開了三爺溫暖的家，自食其力，靠著做女紅，編織毛衣毛襪，撫養兒子長大成人。

夫君走後，寡居的日子難熬，她寫了一篇思念三爺的文章，投稿一家婦女雜誌，刊用後，大受讀者的歡迎，從此稿約不斷，傳記文學出版社將她的文稿集結成冊，發行後，洛陽紙貴，她成了著名的散文家。

她會成為作家， 真是始料所未及，無心插柳柳成蔭，三爺在世時，她曾寫詩一首「粧台胭脂為誰留，日日相思夜夜愁，提筆塗鴉今宵過，年年如此到白頭 」，三爺閲後，頻頻點頭稱善，「這丫頭長大了 」。

可惜恩愛夫妻不到頭，如今，青燈已滅，陳薇將她對三爺無盡的思念，化為文字。描述他們的家庭生活，有歡愉有愁苦，纏綿哀淒，真切動人。 陳薇已出了《魏三爺與我》、《自君別後》和《陳薇隨筆》三本書，本本暢銷，目前，她正著手寫第四本 。

12月18日，在媒體大老姚家遂兄邀約的好友餐會中，承她惠賜我兩冊，拜讀後，發現她的文字淡雅如菊，白描工夫已臻化境，更勝沈三白的「浮生六記 」。文學大家林語堂，曾將「浮生六記」翻譯成英文，他讚美書中的女主角陳芸：「芸，我想，是中國文學和中國歷史上，一個最可愛的女人 」。

陳薇和魏三爺的老少戀情 ，曠世難遇，太過傳奇，必將永世流傳。我鸚鵡學舌，將林語堂的話轉送給她：「陳薇，我想，是中國文學和中國歷史上，一個最可愛的女人」。

作者為資深媒體人

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