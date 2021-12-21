民進黨立法院黨團總召柯建銘推動新竹縣市合併，提出《地方制度法》修正草案，但民進黨部分委員連署後撤簽，參與連署立委蔡適應表示，修法議題不該只為新竹縣市，其他縣市也要納入考量，基隆不能被擱置。

蔡適應指出，目前立法院地制法提案中，只有一條針對人口數進行修正，其他相關財畫法、行政區畫法並沒有提案，他認為，這個案子引起許多討論，第一聯想到的是新竹縣市合併議題，但事實上還有彰化、雲嘉嘉和基隆城市擴大範圍問題。

蔡適應說，已多次在公開場合表達，期待要做行政區畫通盤檢討，並不同意2012年台北縣升格新北市，他認為，基隆腹地小，城市發展長期受限，絕對不能擱置，北北基三地應重新進行區域畫分，對北台灣發展才是最有力方法，理解蔡英文總統對這項議題開始徵詢意見，期待一定要將基隆納入，否則城市發展更加無法改變。

蔡適應提及，這次地制法修正，有向總召柯建銘提過，基隆發展一定要納入，不該只為新竹縣市，會同步和其他委員溝通、說服。他說，目前只修正地制法一項條文，財政收支或其他相關法律，都沒有正式進到立法院，許多人認為要把這些法律都要放入討論，自己也認同這樣的做法，對台灣國土規畫是重要的事。