6樓增建的違章建築將在明年2月底前由房東自行拆除。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉中正大學特區有棟專門出租套房給學生的樓房，因廖姓房東將兩棟房子間的防火空間增建，加上兩棟房子6樓頂樓違章加蓋，多隔成17間套房出租，縣府去年9月裁定為違章建築，房東未自行改善，縣府5日行文給房東，21日前往執行強制拆除工作，有租客前一天匆忙搬離，還有人是當天才知道自己住的房子要被拆。

嘉義縣政府經濟發展處指出，中正大學神農路這棟建築，所有權人前年9月取得使用執照後，將原本用來做為兩棟建築間的法定防火空間增建隔成房間出租，嚴重違法法規，建築物6樓也加蓋鐵皮屋頂隔間出租，去年9月3日被裁定為違建，要求其自行拆除，但遲未改善，12月5日通知限期自行拆除，否則要在21日強制執行。

廖姓房東表示，違建遭拆也就認了，但5日通知21日就要執行，時間實在有點緊迫。中正大學校方指出，12月10日收到縣府公文後，立即通知本校受影響的5位租屋師生，並已協助轉介向口碑優良的房東租屋，但因20日陪同現勘後，才得知6樓加蓋也屬拆除範圍，但時間緊急未能取得名冊，僅能請學生會發文，呼籲受影響學生與校方聯繫。

經廖姓房東21日與縣府協調，考量6樓同學搬遷時間緊迫，6樓違建部分，將由房東自行於明年2月底拆除完畢。住在6樓的丁姓女房客表示，直到21日早上才得知自己租的是違建，非常錯愕。

縣府經發處建築管理科長林振源說，這棟出租套房每層樓的房間數超過6間，屬高度密集住宅，消防安全要求更高，但房東將防火空間增建、樓梯間過小，且每層樓的防火門都被拆除，罔顧住戶安全，為避免發生憾事只能強制拆除。